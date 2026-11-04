மாசில்லா சாத்துார் / மரங்கள் வளர்த்து பசுமை வளர்ப்போம்
மாசில்லா சாத்துார் / மரங்கள் வளர்த்து பசுமை வளர்ப்போம்
UPDATED : நவ 01, 2026 11:24 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM
சாத்துார்
சாத்துாரில் மரங்கள் வளர்த்து பசுமை வளர்ப்போம் என்ற லட்சியத்துடன் இளைஞர்கள் பலரும் மரங்கள் வளர்த்து வருவதால் தெருக்களின் சாலை ஓரங்களில் பசுமையான சூழல் நிலவுகிறது.
ரோடு விரிவாக்கம், பாதாள சாக்கடை விரிவாக்க திட்டம், குடிநீர் திட்டப் பணிகள் என சாத்துாரில் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளுக்காக ரோடு ஓரங்களில் பல நுாறு ஆண்டுகளாக நிழல் தந்த மரங்கள் வெட்டப்பட்டன.
மரங்கள் இல்லாமல் நகர் பகுதியில் வெப்பநிலை அதிகரித்தது. இயல்பிலேயே சாத்துார் பகுதி மக்கள் மரம் வளர்ப்பில் அதிக ஆர்வம் உள்ளவர்கள் சிறிய இடம் இருந்தாலும் அதில் பூச்செடிகள் மரங்கள் வளர்த்து வந்தனர்.
சாத்துார் நகரில் நடராஜா தியேட்டர் ரோடு, கே.கே.நகர், அண்ணா நகர் பகுதியில் சாலை ஓரம் மரங்கள் இல்லாத நிலையில் மக்கள் கோடை காலங்களில் வெப்பம் மிகுந்து மக்கள் அவதிப்பட்டனர்.
மரம் வளர்ப்பதில் ஆர்வம் கொண்ட இளைஞர்கள் ஒன்று கூடி கே .கே. நகர்,நடராஜா தியேட்டர் ரோடு ஓரத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்டினர் . இவை தற்போது வளர்ந்து பகுதியில் குளுமையான சூழல் நிலவுகிறது.
இதனால் வெப்பத்தில் வாடிய மக்கள் மர நிழலில்தென்றல் காற்றை அனுபவித்து வருகின்றனர். நகரில் மட்டுமின்றி வைப்பாற்றின் கரையிலும் கண்மாய்களின் கரைகளிலும் பனை மர விதைகளை தன்னார்வ இளைஞர்கள் நடவு செய்துள்ளனர்.
மரம் வளர்த்து மண் வளத்தை காப்பதோடு மனித நேயத்துடன் ஆதரவற்றோர்களுக்கு உணவு வழங்கியும் சேவை செய்து வரும் தடம் அமைப்பின் சேவையை மக்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.
இதுபோன்று பொது சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள இளைஞர்களை தமிழக அரசு ஊக்கப்படுத்தி பரிசுகள் வழங்கினால் நாடு முழுவதும் தன்னார்வலர்கள் உருவாகுவார்கள். இதன் மூலம் எல்லா நகரமும் மாசில்லா நகராக மாறும்.
ரோட்டிற்கு அழகு தரும் மரங்கள்
நகர் பகுதியில் வளர்ச்சி திட்ட பணிகளுக்காக பழமையான மரங்கள் வெட்டி அகற்றப்பட்டதால் மரங்கள் இன்றி தெருக்கள் ரோடுகள் வெறிச்சோடின. மரங்கள் இல்லாத ரோடு பாலைவனம் போல் காட்சியளித்ததால்
ரோட்டின் ஓரத்தில் மரம் வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது.கே.கே. நகரில் 50க்கும் மேற்பட்ட மரங்களை சொந்த செலவில் நட்டி பராமரித்து வளர்த்துள்ளேன். ரோடுகளுக்கு அழகு தருவது மரங்களே , இல்லம் தோறும் மரம் வளர்ப்போம் மலர் செடிகளும் வளர்ப்போம் இவை நம் மனதிற்கும் மகிழ்ச்சி தரும் பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கு வழி வகுக்கும்.
பரமசிவம், கே.கே.நகர் குடியிருப்பாளர்.
வனத்திற்குள் சாத்துார்
இன்னர்வீல் பெண்கள் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் 4 ஆயிரம் பனைமர விதைகள் வைப்பாற்றின் கரை பகுதியில் விதைக்கப்பட்டுள்ளது. நடராஜா தியேட்டர் ரோடு, மரியன் ஊரணி பூங்காவில் எனது தடம் இளைஞர்கள் அமைப்பு சார்பில் மரக்கன்றுகள் பூச்செடிகள் நட்டியுள்ளோம். பள்ளி மாணவர்களை வைத்தும் மரக்கன்றுகள் நட்டி அவர்களிடமும் மரம் வளர்க்கும் ஆர்வத்தை உருவாக்கியுள்ளோம். தன்னந்தனியாக மரக்கன்று நட்டி வளர்த்தேன் எனது சேவையை பாராட்டிநண்பர்கள் பலரும் எனக்கு ஊக்கம் தந்தனர்.தற்போது இளைஞர்கள் நாங்கள் ஒரு அமைப்பாக உருவாகி உள்ளோம்.
வனத்திற்குள் சாத்துார் என்ற நிலையை உருவாக்க வேண்டும். இதுவே எங்கள் அமைப்பின் நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறோம்.
மாரிக் கண்ணன், தன்னார்வலர் சாத்துார்.
(சார். படங்கள் தனி தனி பைலாக அனுப்புகிறேன்)