அனுமதி முடிந்தும் கற்கள் எடுத்த கல்குவாரி உரிமம் சஸ்பெண்ட்
அனுமதி முடிந்தும் கற்கள் எடுத்த கல்குவாரி உரிமம் சஸ்பெண்ட்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:39 AM
விருதுநகர்: அனுமதி முடிந்த சர்வே எண்ணில் 6 மாதங்களாகவிதிமீறி இயங்கிய மேலக்கட்டனார்பட்டி கல்குவாரியின் உரிமத்தை சஸ்பெண்ட் செய்து அமைச்சர் பிரபு உத்தரவிட்டுள்ளதாக விருதுநகர் எம்.எல்.ஏ., செல்வம் தெரிவித்தார்.
மேலும் அவர் கூறியதாவது: விருதுநகர் அருகே மேலக்கட்டனார்பட்டியில் இயங்கி வரும்பாலாஜி திருப்பதி ப்ளூ மெட்டல்ஸ் என்றகல்குவாரியால், பள்ளி குழந்தைகளுக்கும், வீடுகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக மக்கள் புகார் அளித்தனர்.
இதை தொடர்ந்து நான் ஆய்வு செய்தேன்.குவாரியின் சர்வே எண் 136க்கு மட்டுமே அனுமதி உள்ள நிலையில், சர்வே எண் 134க்கான உரிமம் 6 மாதங்களுக்கு முன்பே முடிவடைந்தும் சட்டவிரோதமாக கல் எடுக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதை உடனடியாக கனிமவளத்துறை அமைச்சர் பிரபுக்கு தெரிவித்தேன். இதையடுத்து சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டார். மேலும்அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட எவ்வளவு அதிகமாக கற்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளன என்பதை துல்லியமாக கண்டறிய, ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலம் நில அளவை செய்யப்பட்டுள்ளது. முடிவுகள் அடிப்படையில் உரிமத்தை நிரந்தரமாக ரத்து செய்ய பரிந்துரைக்கப்படும்.
இந்த குவாரி உரிமையாளரிடம், மாற்றுக்கட்சியில் இருந்து த.வெ.க.,வில் இணைந்த ஒருவர் பணம் கேட்டு மிரட்டியதாக புகார் வந்துள்ளது. விசாரணைக்குப் பின் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் 100 சதவீதம்கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என்றார்.