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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ 12 பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் ரத்து; 82க்கு 'நோட்டீஸ்'

﻿ 12 பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் ரத்து; 82க்கு 'நோட்டீஸ்'

﻿ 12 பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் ரத்து; 82க்கு 'நோட்டீஸ்'

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:51 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:51 PM

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சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி, சாத்துார், வெம்பக்கோட்டை பகுதிகளில் 1,080 பட்டாசு ஆலைகள் இயங்குகின்றன. மத்திய பெட்ரோலியம் வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டு அலுவலக குழுவினரும், தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்கத்தினரும், ஒரு மாதத்தில், 206 பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வு நடத்தினர்.

சிறு சிறு விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்ட, 82 பட்டாசு ஆலைகளுக்கு விளக்க 'நோட்டீஸ்' வழங்கப்பட்டன. பெரியளவில் விதிமீறலில் ஈடுபட்ட, 12 பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. ஏற்கனவே விதிமீறி இயங்கியதாக, 100க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலைகளின் உரிமங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. அவற்றில், 50 சதவீத ஆலைகளுக்கு மீண்டும் உரிமம் வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

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