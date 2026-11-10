வழிகாணுங்க வகை மாற்றுதலுக்கு உள்ளாகும் மேய்ச்சல் நிலங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பில் கால்நடை வளர்ப்போர்
வழிகாணுங்க வகை மாற்றுதலுக்கு உள்ளாகும் மேய்ச்சல் நிலங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பில் கால்நடை வளர்ப்போர்
ADDED : நவ 07, 2026 06:08 AM
ராஜபாளையம்: மாவட்டத்தில் கால்நடைகளுக்கான மேய்ச்சல் நிலங்கள் அரசினால் வகை மாற்றம் செய்யப்படுவது குடியிருப்பு பெருக்கம் போன்றவைகளால் நிலங்கள் குறைந்து வருவதுடன் மலைப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள நிலப்பகுதியில் மேய்ச்சலுக்கு தடையால் கால்நடை வளர்ப்போர் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி வருகிறது.
மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய ராஜபாளையம், வத்திராயிருப்பு, தேவதானம் சேத்துார் உள்ளிட்ட சுற்று பகுதிகளில் விவசாயம் அதிக அளவில் நடைபெறுகிறது.
இதன் காரணமாக ராஜபாளையம், சேத்துார் மம்சாபுரம், வத்திராயிருப்பு, புதுப்பட்டி, கூமாபட்டி கான்சாபுரம், தளவாய்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கிடை மாடுகள் எனப்படும் மேய்ச்சல் மாடுகள் வளர்ப்போர் அதிகம்.
ரசாயன உர பயன்பாடு அதிகம் இருப்பினும் விவசாய சாகுபடிக்கான இயற்கை உரங்களுக்காக கிடை மாடுகள் பயிருக்கான ஊட்டச்சத்துக்காகவும் இருந்து வருகிறது.
வருடத்தில் 6 மாதம் சாகுபடி போக மற்ற காலங்களில் மலையை ஒட்டிய வனப்பகுதிகளில் மேய்த்து கால்நடைகளுக்கான தீவன பற்றாக்குறையை சரி கட்டி வந்தனர். இதற்கு ஏற்ப வனத்துறையினரால் முன்பு பாஸ் வழங்கப்பட்டு வந்தது.
இதுதவிர நகர் பகுதி ஒட்டி, கிராமங்களில் மேய்ச்சல் புறம்போக்கு நிலங்கள் இவற்றிற்காக ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தன. தற்போது வனத்துறை கடும் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது.
தொடர் குடியிருப்பு பெருக்கம் உள்ளிட்ட தேவைகளுக்காக மேய்ச்சல் புறம்போக்கு நிலங்கள் வகை மாற்றம் செய்யப்பட்டு அரசு மற்றும் தனியாரால் ஆக்கிரமிப்பிற்கு உள்ளாகின. நாளடைவில் மேய்ச்சலுக்கான நிலங்கள் இன்றி இதை நம்பி உள்ளோர் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவித்து வருகின்றனர்.
மேய்ச்சல் புறம்போக்கு நிலங்கள் வேறு உபயோகித்திற்கு பயன்படுத்த கூடாது என்ற உத்தரவு இருந்தும் அவை முறையாக பின்பற்றப்படுவதில்லை.
எனவே கிடை மாடுகள் வளர்ப்போர் வாழ்வாதாரத்தை காக்க கட்டுப்பாடுடன் கூடிய மேய்ச்சலுக்கு அனுமதியும், மேய்ச்சல் நிலங்கள் வகை மாற்றத்திற்கு தடையும் விதிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.