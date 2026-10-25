/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/பெண்களுக்கான நீண்ட துார நடை போட்டி –
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 06:17 PM
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ராஜபாளையம்: ராஜபாளையத்தில் போதை விழிப்புணர்வு, உடல் ஆரோக்கியத்தை வலியுறுத்தி பெண்களுக்கான நீண்ட துார நடை போட்டி நடந்தது.
ராஜபாளையம் காந்தி சிலை ரவுண்டானாவில் தொடங்கிய போட்டியை கே.எஸ்.ஆர் பஸ் கம்பெனி மேனேஜிங் டைரக்டர் பிரசன்னா துவக்கினார். 3 கி.மீ, 5 கி.மீ என இரண்டு பிரிவுகளாக நடந்த போட்டிகளில் 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்றனர். காந்தி சிலையில் தொடங்கி ரயில்வே ஸ்டேஷன், பஞ்சு மார்க்கெட் அருகே, டி.பி மில்ஸ் ரோடு வழியாக ஜவகர் மைதானத்தில் நிறைவடைந்தது. இரண்டு பிரிவுகளிலும் ஜோசபின் சுமதி, முகவூரை சேர்ந்த முருக லட்சுமி முறையே முதலிடம் பிடித்தனர்.
ஏற்பாடுகளை சமூக ஆர்வலர் சுபா செய்திருந்தார்.