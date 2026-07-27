தாழ்வான துணை சுகாதார நிலையம் மழைக்காலத்தில் உட்புகும் கழிவுநீர் நோய் தொற்று அபாயம்
தாழ்வான துணை சுகாதார நிலையம் மழைக்காலத்தில் உட்புகும் கழிவுநீர் நோய் தொற்று அபாயம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:01 AM
விருதுநகர்: விருதுநகர் சென்னல்குடி துணை சுகாதார நிலையம் தாழ்வாக உள்ளதால் மழைக்காலத்தில் உட்புகும் கழிவுநீரால் நோய் தொற்று அபாயம் ஏற்படுகிறது.
விருதுநகர் சென்னல்குடி ஊராட்சியில் துணை சுகாதார நிலையம் உள்ளது. இது 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்படும் பழமையான கட்டடம். ஆங்காங்கே கட்டட சுவர் பெயர்ந்து காணப்படுகிறது. இந்த சுகாதார நிலையத்தில் கிராம சுகாதார செவிலியர் ஒருவர் பணிபுரிகிறார்.
இந்த துணை சுகாதார நிலையத்திற்கு தான் அக்கிராமத்தினர் உடல் நோய் வாய்ப்படும் போது வருகின்றனர். குழந்தைகளுக்கு சிறு உடல் உபாதை ஏற்படும் போதும் இங்கு தான் அழைத்து வருகின்றனர். மருத்துவமனைகள், பிற கிளினிக்குகள் தொலைவில் உள்ளன. இந்நிலையில் மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் இதன் வளாகம் அருகே வாறுகால் கழிவுநீர் செல்கிறது. சுகாதாரமற்ற முறையில் உள்ளதால் மக்கள் கடும் சுகாதாரக்கேட்டை சந்திக்கும் நிலை உள்ளது.
மேலும் இங்கு கழிப்பறை பழுதாகி உள்ளது. இதனால் பணியாளரும் சிரமத்தை சந்திக்கும் சூழல் உள்ளது. நோயாளி, உறவினரும் பயன்படுத்த முடிவதில்லை. இது பழமையான கட்டடம் என்பதால் மிக தாழ்வாக உள்ளது. அரை மணி நேரம் கனமழை அடித்து பெய்தால் அருகே உள்ள வாறுகால் கழிவுநீர் உள்ளே புகுந்து வெளியேறாமல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
இங்கு பணிபுரிவோரும், வரும் நோயாளிகளும் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். எனவே துணை சுகாதாரநிலையத்தை உயர்த்தி கட்ட வேண்டும். அருகே உள்ள வாறுகாலுக்கு தடுப்பு சுவர் கட்டி முறைப்படி வெளியேற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.