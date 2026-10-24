குறையுது பருப்பு, உளுந்து விலை

UPDATED : அக் 17, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 17, 2026 05:17 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் துவரம் பருப்பு புதுசு லயன் 100 கிலோவிற்கு ரூ.2000 குறைந்து ரூ.11,500 முதல் ரூ.11,800, பாசிப்பருப்பு 100 கிலோவிற்கு ரூ.1500 முதல் ரூ.1700 குறைந்து ரூ.9,100 முதல் ரூ.9,300, உளுந்து நாடு 100 கிலோவிற்கு ரூ.1100 முதல் ரூ.1300 குறைந்து ரூ.7400 முதல் ரூ.7500 என விற்கப்படுகிறது.
இங்கு க.எண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.3300, ந.எண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.6757, பாமாயில் 15 கிலோவிற்கு ரூ.10 உயர்ந்து ரூ.2290, ரவை 30 கிலோவிற்கு ரூ.30 உயர்ந்து ரூ.1590, மைதா 90 கிலோ ரூ.4800, சர்க்கரை 50 கிலோவிற்கு ரூ.125 உயர்ந்து ரூ.2725, பொரிகடலை 50 கிலோவிற்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.5800, கொண்டைக்கடலை 100 கிலோவிற்கு ரூ.500 குறைந்து ரூ.8500 என விற்கப்படுகிறது.
உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு நாடு 100 கிலோவிற்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.11,800 முதல் ரூ.12,300, உளுந்து லயன் 100 கிலோவிற்கு ரூ.1000 குறைந்து ரூ.7800 முதல் ரூ.8300, தொலிபருப்பு 100 கிலோவிற்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.9300 முதல் ரூ.9500, பட்டாணி பருப்பு 100 கிலோவிற்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.5300 என விற்கப்படுகிறது.
பாசிப்பயறு லயன் மீடியம் 100 கிலோவிற்கு ரூ.700 குறைந்து ரூ.7800 முதல் ரூ.8000, மல்லி நாடு 40 கிலோ ரூ.6500 முதல் ரூ.7200, மல்லி லயன் 40 கிலோவிற்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.6800, முண்டு வத்தல் 100 கிலோ ரூ.22,000 முதல் ரூ.28,000, குண்டூர் வத்தல் 100 கிலோ ரூ.24,000 முதல் ரூ.28,000, கடலை புண்ணாக்கு 100 கிலோ ரூ.5800, எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ.2310 என விற்பனை செய்யப்படுகிறது.