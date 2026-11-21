தென்காசி, கொல்லம் வழியாக விஸ்டாடோம் பெட்டிகளுடன் மதுரை – திருவனந்தபுரம் ரயில் சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்ப்பு
தென்காசி, கொல்லம் வழியாக விஸ்டாடோம் பெட்டிகளுடன் மதுரை – திருவனந்தபுரம் ரயில் சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:48 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: மதுரையில் இருந்து தென்காசி, கொல்லம் வழியாக திருவனந்தபுரத்திற்கு விஸ்டாடோம் பெட்டிகள் மட்டுமே உள்ள சிறப்பு ரயிலை இயக்க தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென ரயில் சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
செங்கோட்டை– -புனலூர் மலை ரயில் பாதை வழியாக தற்போது மதுரையில் இருந்து தென்காசி, கொல்லம் வழியாக குருவாயூருக்கு இயங்கும் ரயிலில், விஸ்டாடோம் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டு, சுற்றுலா பயணிகளிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில் மதுரையில் இருந்து தென்காசி, கொல்லம் வழியாக திருவனந்தபுரம் வரையிலான வழித்தடத்தில் மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன், திருப்பரங்குன்றம் முருகன், அழகர் கோயில்கள், திருமலை நாயக்கர் மஹால், காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம், சமணர் மலை, ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் ஆண்டாள் கோயில், தென்காசி அருகே குற்றாலம், ஆரியங்காவு, குளத்துபுழா ஐயப்பன் கோயில்கள், பாலருவி, தென்மலையில் கல்லடா அணை, சூழல் சுற்றுலா, மான் பூங்கா, குளத்துபுழாவில் பாரஸ்ட் மியூசியம், சடையமங்கலம் ஜடாயு மலை, பொன்முடி மலைவாச சுற்றுலா தலம், திருவனந்தபுரத்தில் பத்மநாபசுவாமி, ஆற்றுக்கால் பகவதி, திருவிதாங்கூர் அரண்மனை, வர்கலா, கோவளம், சங்கு முகம், வனவிலங்கு சரணாலயம், உயிரியல் பூங்கா ஆகிய சுற்றுலா இடங்கள் உள்ளன.
இவற்றை தமிழக மக்கள் மட்டுமின்றி பல்வேறு வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளும் ரசிக்கும் வகையில் மதுரையிலிருந்து திருவனந்தபுரத்திற்கு விஸ்டாடோம் பெட்டிகள் மட்டுமே உள்ள சுற்றுலா சிறப்பு ரயில் இயக்க வேண்டும்.
இதன்படி மதுரையில் காலை 6:00 மணிக்கு புறப்பட்டு செங்கோட்டை, புனலூர், கொல்லம் வழியாக மதியம் 2:00 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் சென்றடைந்து, பின்னர் அங்கிருந்து மதியம் 3:00 மணிக்கு புறப்பட்டு இரவு 11:00 மணிக்கு மதுரை வந்தடையும் வகையிலும் மறு மார்க்கத்தில் திருவனந்தபுரத்தில் காலை 6:00 மணிக்கு புறப்பட்டு இதே வழித்தடத்தில் மதுரைக்கு மதியம் 2:00 மணிக்கு வந்து திரும்பும் வகையிலும் சுற்றுலா சிறப்பு ரயில் இயக்க தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென ரயில் சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.