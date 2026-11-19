UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:50 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் சப் டிவிஷனில் 10 போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ள நிலையில், மல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன் போதை பொருள் இல்லாத கிராமங்கள் நிறைந்த ஸ்டேஷனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் கல்வி நிலையங்கள் அருகே புகையிலை மற்றும் போதைப் பொருள்கள் விற்பனை கட்டுப்படுத்தப்பட்டும், திறந்தவெளி மது குடித்தல் தொடர்பாக தினமும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டும், தினமும் ஸ்டேஷனுக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் போலீசார் விழிப்புணர்வு முகாம்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதன்மூலம் மற்ற போலீஸ் ஸ்டேஷன்களை ஒப்பிடும்போது போதைப் பொருள்கள் இல்லாத கிராமங்கள் நிறைந்த ஸ்டேஷனாக மல்லி ஸ்டேஷன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து நேற்று முன்தினம் விருதுநகர் எஸ்.பி. கவுதம் கோயல் மல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஆய்வு செய்து, அறிவுரைகளைக் கூறி, போலீசாருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார்.