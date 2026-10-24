பசுமையாக மாறிய பன்னீர் தெப்பம்: சாதித்த சிவகாசி முகநுால் நண்பர்கள் குழு
பசுமையாக மாறிய பன்னீர் தெப்பம்: சாதித்த சிவகாசி முகநுால் நண்பர்கள் குழு
UPDATED : அக் 18, 2026 11:22 PM
ADDED : அக் 18, 2026 07:10 PM
சிவகாசி
கந்தக பூமியான சிவகாசியை மாசில்லா நகராகவும் பசுமையாகவும் மாற்றுவதற்காக சிவகாசி முகநுால் நண்பர்கள் குழுவினர் பல்வேறு பணிகளை செய்து வருகின்றனர்.
அதில் முக்கியமானது, கழிவுநீர் குட்டையாக இருந்த பன்னீர் தெப்பத்தை பெயருக்கு ஏற்றார் போல மழைநீர் தேங்கும் வகையில் பன்னீர் தெப்பம் ஆகவே மாற்றி சாதனை படைத்துள்ளனர். இந்த பன்னீர்தெப்பம் 20 ஆண்டுகளாக துார்வாரப்படாமல் கழிவு நீர் தேங்கும் குட்டையாக இருந்தது. இதனைக் கண்ட சிவகாசி முகநுால் நண்பர்கள் குழுவினர் அதனை சீரமைப்பு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர முடிவு செய்தனர். தொடர்ந்து 2021ல் தெப்பத்தை துார்வாரினர். தெப்பத்திற்கு பசுமை போர்த்தும் முயற்சியாக 2022ல் மரக்கன்றுகளும் அழகுச்செடிகளும் பூச்செடிகளும் வைக்கப்பட்டன. நல்ல முறையில் பராமரிக்கப்பட்டு, இன்று நிழல் குடையாக கிளைகளை விரித்து நிற்கிறது.
செம்பருத்தி, செவ்வரளி, தங்க அரளி போன்ற பூக்களும் அன்றாடம் பூக்கின்றது. வண்ணமயமான வர்ணப்பூச்சு, செல்பி பாயிண்ட் என சிறப்பு அம்சங்களோடு அமைக்கப்பட்டு இருப்பதால், திருமணத்திற்கு போட்டோ எடுப்பது போன்ற பயன்பாட்டிற்கும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.
தவிர இங்கு மக்கள் அமரும் வகை இருக்கைகள், நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ள நடைபாதை மின் விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நுாலகம் அமைக்கப்பட்டு இங்கு அமைதிக்காக வருபவர்கள் புத்தகங்களை எடுத்து படிக்கின்றனர்.
மேலும் இந்த பசுமை கனவில் அடுத்த கட்டமாக பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை சிவகாசி மாநகராட்சியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மனதிற்கு மகிழ்வு
வீர அசோக், தலைவர் முகநுால் நண்பர்கள் குழு: 2021ல் இது ஒரு நீர் நிலையம் மீட்பு மட்டுமல்ல மக்களும் அரசு அதிகாரிகளும் ஒன்றிணைந்தால் தங்கள் ஊரின் பாரம்பரியத்தையும் பசுமையையும் மீட்டெடுக்க முடியும் என்பதற்கான சான்று. நிலத்தடி நீரை தக்க வைப்பதில் மரங்கள் பெரிதும் பங்காற்றுகின்றன இதற்கு முன் இருமுறை நிரம்பி உள்ள பன்னீர் தப்பும் இந்த பருவமழையில் நிரம்பி பசுமை சூழ்ந்து காண்பவர்களையும் மனதிற்கு மகிழ்வையும் கண்களுக்கு குளிர்ச்சியையும் தரும் என்று நம்புகிறோம்.
முன்மாதிரி தெப்பம்
பழனிசாமி, செயலாளர், முகநுால் நண்பர்கள் குழு: துார் வாருவது மற்றும் மரம் நடுவது மட்டுமல்ல, பறவைகள் வாழவும் பல்லுயிர்கள் பெருகவும் இயற்கை வியாபிக்கவும் ஒரு நீர் நிலையை மீட்டுருவாக்கம் செய்வதுதான் நீர்நிலை மேலாண்மை பொறியியல். அதில் முன்மாதிரியாக பன்னீர் தெப்பத்தை செய்து இருக்கிறோம் என்பதில் எங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி. ஒவ்வொரு மரமும் மக்களின் கனவுகளையும் உணர்வுகளையும் தாங்கி நிற்கும் உயிருள்ள அடையாளங்கள். அதனை காப்பது நமது கடமை.