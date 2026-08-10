மரங்கள் நிறைந்த பசுமை தெருக்கள்: கொளுத்தும் வெயிலிலுக்கு குளுமை
மரங்கள் நிறைந்த பசுமை தெருக்கள்: கொளுத்தும் வெயிலிலுக்கு குளுமை
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:47 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:40 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்:மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவார நகரமான ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் பல்வேறு கிராமங்களிலும், டவுன் பகுதியிலும் தெருக்கள் தோறும்
நம் முன்னோர்கள் நட்டு வளர்த்த மரங்கள் இன்று கொளுத்தும் கோடை வெயிலுக்கு பசுமை, குளுமையும் தருகிறது.
மனித சமுதாய நலன் காப்பதில் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு நமது முன்னோர்கள் நட்ட மரக்கன்றுகள் தான் இன்று தெருக்கள் முதல் தேசிய நெடுஞ்சாலை வரை நிழல் தந்து மக்கள் நலன் காப்பதில் தன்னை அர்ப்பணித்து நிற்கின்றன.
பசுமை என்பது மனித வாழ்க்கையின் அடிப்படை ஆதாரமாகும். செடி, கொடிகள், மரங்கள், புல் வெளி காடுகள் போன்றவை பூமிக்கு பசுமை அளிப்பதுடன் நமது உடலுக்கும், மனதிற்கும் புத்துணர்ச்சியை தருகிறது. மருத்துவ செடிகள் மனித சமுதாயத்தை காப்பாற்றுகிறது.
இவ்வாறு இயற்கை ஒரு புறம் நம்மை காத்து வந்தாலும், இன்று நாம் தொழில் மயமாக்குதல், நகரமயமாக்குதல் என்ற பெயரில் இயற்கைக்கு தீமை செய்து வருகிறோம். இதனால் சிறு நகரங்கள் முதல் பெரு நகரங்கள் வரை குடிநீர் தட்டுப்பாடு, வெப்பநிலை உயர்வு என்பதை தான் நாம் தற்போது அனுபவித்து வருகிறோம்.
தற்போதைய தலைமுறையினர் இயற்கையை பாதுகாப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். திருமண விழா, பிறந்தநாள் விழா போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளில் மரக்கன்றுகள் வழங்குகின்றனர். இதனால் மரங்கள் வளர்ப்பது கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது. வீடுகள் தோறும் மரங்கள் வளர்ப்பது அவசியமாகிறது.
மரங்கள் வளர்ப்பது மனித சமுதாயத்திற்கு மட்டுமில்லாமல் ஒரு செல் உயிரி முதல் பறவைகள், விலங்குகள் போன்ற அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உணவு, இருப்பிடம் போன்ற முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கிறது.
இதனை எல்லாம் முன்கூட்டியே உணர்ந்த நமது முன்னோர்கள் நூற்றாண்டுக்கு முன்பே தங்கள் குடியிருப்பு பகுதிகள், தெருக்கள், கிராம ரோடுகளில் நட்டு வளர்த்த மரக்கன்றுகள் இன்று பசுமையை தருகிறது.
அந்த வகையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் நகர் பகுதியில் பல்வேறு தெருக்களிலும், வன்னியம்பட்டி வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு பகுதிகளிலும், வடக்கு கரிசல்குளத்திலும், கிருஷ்ணன் கோவிலில் இருந்து வத்திராயிருப்பு செல்லும் ரோட்டிலும் காணப்படும் மரங்கள் பசுமை தெருக்களாகவும், பசுமைவழிச் சாலையாகவும் விளங்குகிறது.
இதேபோல் நகரின் அனைத்து தெருக்களிலும், தேசிய, மாநில, கிராம ரோடுகளிலும் அதிகளவில் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்த்து மாசில்லா பசுமை நகரங்களை உருவாக்குவோம்.