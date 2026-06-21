மாசில்லா ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: மரங்கள் நிறைந்த பசுமை குடியிருப்புகள்
மாசில்லா ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: மரங்கள் நிறைந்த பசுமை குடியிருப்புகள்
ADDED : நவ 15, 2026 07:34 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்:: அன்று தெருக்கள் முதல் தேசிய நெடுஞ்சாலை வரை நடப்பட்ட மரக்கன்றுகள் இன்று நமது வாகன பயணத்தின் போது இளைப்பாறும் புகலிடமாக திகழ்கிறது.
இயற்கையின் அருட்கொடையாய் திகழ்ந்த மரங்கள் இன்று ரோடு அகலப்படுத்தும் பணிக்காக வெட்டப்பட்டு வெறுமை ரோடுகளாக உள்ளது. இதனால் நான்கு வழிச்சாலையில் வெயிலின் தாக்கத்தை எதிர்கொண்டே நாம் பயணிக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம்.
இந்நிலையில் மரங்கள் வளர்ப்பது எதிர்கால மனித சமுதாயத்திற்கு மிகவும் அவசியம் என்பதை உணர்ந்த இன்றைய தலைமுறையினர் திருமண விழா, பிறந்தநாள் விழா போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளில் மரக்கன்றுகளை பரிசாக வழங்குகின்றனர். இதனால் மரங்கள் வளர்ப்பது கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது.
இவ்வாறு ஒவ்வொரு தெருவிலும் வீடுகள் தோறும் மரங்கள் வளர்ப்பதில்
மக்கள் இளைஞர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகர் பகுதியில் பல்வேறு தெருக்கள் மரங்கள் நிறைந்த பசுமை தெருக்களாக காணப்படுகிறது. இதே போல் பல்வேறு கிராம ரோட்டின் இருபுறமும் மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு பசுமைவழிச் சாலை போல் உருவாகி வருகிறது.
இந்நிலையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் புதிய குடியிருப்பு பகுதிகளில் மரங்கள் நட்டு வளர்ப்பது மிகவும் அவசியம் என்பதை உணர்த்துவதற்கு முன்மாதிரியாக ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் போலீஸ் குடியிருப்பு திகழ்கிறது.
இங்கு 60க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ள நிலையில், வீடுகள் தோறும் மரங்கள் வளர்ந்து பசுமை குடியிருப்பாக திகழ்கிறது.
இதே போல் நகரின் ஒவ்வொரு தெருவிலும் அதிகளவில் மர கன்றுகள் நட்டு வளர்த்து பசுமை குடியிருப்புகளை உருவாக்குவது எதிர்காலத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரை மாசில்லா நகரமாக மாற்றும். இதற்கு இன்றைய இளைஞர் சமுதாயம் முன் வருவது அவசியமாகும்.
* பசுமை குடியிருப்புகளை உருவாக்குவோம்
அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப விளை நிலங்கள் எல்லாம் வீட்டு மனைகளாக மாறிவரும் சூழலில் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்ப்பது மிகவும் அவசியமானதாகும். எனவே புதிய குடியிருப்பு பகுதிகளில் இன்று மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்த்து எதிர்காலத்தில் பசுமை குடியிருப்புகளை உருவாக்குவோம்.
- முத்துராமலிங்க குமார், ரோட்டரி சங்க நிர்வாகி.
* எதிர்கால மனித சமுதாயத்திற்கு உதவும்
நாம் பிறப்பதற்கு முன்பே நாம் வசிக்கும் பகுதிகளில் வளர்ந்து காணப்பட்ட மரங்கள் நமது முன்னோர்கள் நமக்கு அளித்த இயற்கை பொக்கிஷம். இதேபோல் நாம் ஒவ்வொருவரும் வீடுகள் தோறும் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்த்து பசுமை குடியிருப்புகளை உருவாக்குவது எதிர்கால மனித சமுதாயத்திற்கு உதவும்.
- வேலாயுதம், ரோட்டரி சங்க நிர்வாகி.