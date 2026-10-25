மாசில்லா ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: மரங்கள் நிறைந்த அரசு அலுவலகங்கள், ரோடுகள் கொளுத்தும் வெயிலுக்கு இதம்
மாசில்லா ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: மரங்கள் நிறைந்த அரசு அலுவலகங்கள், ரோடுகள் கொளுத்தும் வெயிலுக்கு இதம்
ADDED : செப் 27, 2026 11:40 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்:-: நவீன தொழில்நுட்பங்கள், அறிவியல் வளர்ச்சிகள், போதிய கல்வி வளர்ச்சி இல்லாத காலங்களில் கூட நம் முன்னோர்கள் தங்களது வாழ்விடங்கள் மட்டுமின்றி மக்கள் பயணிக்கும் இடங்களில் எல்லாம் மரங்கள் நட்டு வளர்த்து மரங்கள் நிறைந்த பசுமை பகுதிகளை உருவாக்கி வைத்திருப்பதை நாம் இன்று பல இடங்களில் கண்கூடாக பார்க்கிறோம்.
இத்தகைய சூழலை ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் நெசவாளர்கள் வசிக்கும் மாரியம்மன் கோயில் மேற்கு, கிழக்கு, மாயாண்டி பட்டி, கீழச்சிவந்திப்பட்டி, ஊரணிப்பட்டி, மடத்துப்பட்டி, முதலியார்பட்டி தெருக்கள் உட்பட நகரின் பல்வேறு தெருக்களில் காண முடியும். அன்று நடப்பட்ட மரக்கன்றுகள் இன்று நிழல் தரும் மரங்களாக பசுமை தெருக்களாக விளங்குகிறது.
இதை போல் வன்னியம்பட்டி வடக்கு கரிசல் குளம் ரோடு, சிவகாசி, கிருஷ்ணன்கோவில், வத்திராயிருப்பு ரோடுகளின் இருபுறமும் மரங்கள் வளந்து வாகன ஓட்டிகளுக்கு தற்போதைய வெயிலின் சூழலில் நிழலை தந்து நம்மை காக்கின்றது.
ஆனால் மனித சமுதாயம் உயர்கல்வி பெற்று, அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து, சாலை போக்குவரத்து அதிகரித்துள்ள இன்றைய காலத்தில் மரங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வனப்பகுதியில் கூட வறட்சி ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது.
இதே போல் ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் நீதிமன்ற வளாகம், பூவாணி அரசு தோட்டக்கலைப் பண்ணை அலுவலகம், நகராட்சி அலுவலகம், பழைய ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம், தாலுகா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போன்ற பழைய அரசு வளாகங்களில் அதிகளவு மரங்கள் வளர்ந்து பசுமையாக காட்சி அளிக்கிறது.
ஆனால் தற்போது நவீன முறையில் கட்டப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம், தாசில்தார் அலுவலகங்களில் போதிய காலியிடம் இருந்தும், மரங்கள் வளர்க்கப்படாமல் திறந்த வெளியாக உள்ளது. மரங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால் மண்ணில் மாசுக்கள் அதிகரித்து மக்கள் பல்வேறு நோய் பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகும் நிலை காணப்படுகிறது.
இதனை தவிர்க்க நகரில் ஒவ்வொரு வீடுகள், தெருக்கள், அரசு அலுவலகங்கள், தேசிய, மாநில, கிராம சாலைகளில் அதிகளவில் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்த்து பசுமை நகரத்தை உருவாக்கும் போது மாசுக்கள் குறைந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரும் மாசில்லா நகரமாக உருவாகும். இதற்கு பள்ளி மாணவர்கள் முதல் சமூக அக்கறையுள்ள இளைஞர்கள் வரை மரங்கள் நட்டு வளர்ப்பதற்கு முன்வருவது அவசியமாகும்.