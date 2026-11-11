நகர், புறநகர், கிராமங்களில் நோய்பரவலை தடுக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும் ‛மாஸ் கிளினிங்’: மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை அவசியம்
நகர், புறநகர், கிராமங்களில் நோய்பரவலை தடுக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும் ‛மாஸ் கிளினிங்’: மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை அவசியம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:49 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தற்போது நிலவும் குளிர்ச்சியான சீதோஷ்ண நிலையால் வைரஸ் காய்ச்சல், நோய்பரவல் அதிகரித்துள்ளது. இதை கட்டுப்படுத்த நகர், புறநகர், கிராமங்களில் ‛மாஸ் கிளினிங்’ செய்வதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாவட்டம் முழுவதும் தற்போது குளிர்ச்சியான காலநிலை நிலவி வருவதால் நோய்பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் அருப்புக்கோட்டை, விருதுநகர், காரியாப்பட்டி, சாத்துார், சிவகாசி, ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிப்புத்துார் ஆகிய நகர் பகுதிகள், அதனை சுற்றிய புறநகர், கிராமங்களில் வைரஸ் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ள பகுதிகளுக்கு மருத்துவக்குழுவினர் சென்று முகாம் அமைத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளை செய்து வருகின்றனர்.
ஆனால் மாவட்டம் முழுவதும் குடியிருப்புகளுக்கு அருகே குப்பை, கழிவு நீர் தேங்குவது தொடர் கதையாக மாறியதால் குப்பைகளில் மழை நீர் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இதனால் அருகே வசிப்பவர்களுக்கு நோய் பரவல் ஏற்படுகிறது.
ஒவ்வொரு முறையும் மருத்துவக்குழுவினர் சென்று சிகிச்சை அளிக்கும் போதும் அந்தந்த உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தினரிடம் குப்பை, மழை நீர், கழிவு நீர் தேங்காத வகையில் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கின்றனர்.
அதிலும் நோய்பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து டாக்டகர்கள் அறிவுறுத்தியும் எவ்வித பணிகளும் செய்யப்படவில்லை.
இதனால் காலி டயர்கள், சிரட்டை, பிளாஸ்டிக் பொருட்களில் மழை நீர் தேங்கி கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி நோய்பரவும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளது. எனவே ‛மாஸ் கிளினிங்’ செய்யவதற்கான பணிகளை மாநகராட்சி, நகராட்சி, உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் செய்திட மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.