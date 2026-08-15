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பட்டாசு தாசில்தார் பணியிடங்களை ஆலைகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப அதிகரிக்கலாமே

பட்டாசு தாசில்தார் பணியிடங்களை ஆலைகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப அதிகரிக்கலாமே

UPDATED : ஆக 15, 2026 05:44 AM

ADDED : ஆக 14, 2026 05:11 PM

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UPDATED : ஆக 15, 2026 05:44 AM ADDED : ஆக 14, 2026 05:11 PM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பட்டாசு விபத்துக்களை குறைக்க ஆலைகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப கூடுதலாக மற்றொரு தாசில்தார் பணியிடத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

மாவட்டத்தில் 1080 பட்டாசு ஆலைகள் செயல்படுகின்றன. இதில் நாக்பூர், சென்னை உரிமம் பெற்ற பட்டாசு ஆலைகள் 775ம், டி.ஆர்.ஓ., உரிமம் பெற்ற ஆலைகள் 305ம் உள்ளன. 1990 காலகட்டங்களில் 500 பட்டாசு ஆலைகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப தீப்பெட்டி, பட்டாசு ஆலைகளின் தாசில்தார் பணியிடம் ஒன்று மட்டும் வரன்முறை செய்யப்பட்டது. இந்த தாசில்தாரின் பணி ஆலைகளை ஆய்வு செய்வது, விதிமீறல்களை கண்டறிவது, உரிமத்திற்கு பரிந்துரைப்பது, பட்டாசு கடைகள் நிலத்தை ஒப்பீடு செய்து அனுமதிப்பது போன்றவை ஆகும். இந்நிலையில் தற்போது 2026 ல் இரு மடங்காக பட்டாசு ஆலைகளின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து விட்ட நிலையில் கூடுதலாக இன்னொரு தாசில்தார் பணியிடம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.

தொழிலாளர்கள், வாழ்வை காக்கவும், ஆய்வுகளை போதிய அளவில் செய்யவும் இந்த பட்டாசு ஆலை தாசில்தார் பணியிடத்தை கூடுதல் ஒன்றாக நியமித்து மாவட்டத்திற்கு 2 பணியிடங்கள் நியமிப்பது அவசியமாக உள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் இது குறித்து வருவாய்த்துறையின் ஆணையத்திற்கு கோரிக்கை அனுப்ப வேண்டும்.

தற்போதைய தாசில்தார் பணியிடத்தில் யார் வந்தாலும் அதிகளவில் பணி சுமை இருக்கிறது. நாள் ஒன்றுக்கு அதிகளவில் ஆய்வு செய்யும் சூழல், விபத்து ஏற்பட்டால் கூடுதலாக ஆய்வுகள், தீபாவளி நெருங்கும் நேரங்களில் தொடர் ஆய்வுகள் என திணறும் நிலை தான் உள்ளது. இதனால் சில இடங்களில் ஆய்வில் மந்தமும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. விபத்துக்களை குறைக்க பட்டாசு ஆலை தாசில்தார் பணியிடத்தை கூடுதலாக நியமிப்பது அவசியமாக உள்ளது.

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