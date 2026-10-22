மருத்துவ விடுப்பு! 17 இன்ஸ்பெக்டர்களின் உடல் நலம் பாதிப்பு: 35 நாட்களாக தொடர்ந்து இரவுப்பணியால்
மருத்துவ விடுப்பு! 17 இன்ஸ்பெக்டர்களின் உடல் நலம் பாதிப்பு: 35 நாட்களாக தொடர்ந்து இரவுப்பணியால்
UPDATED : அக் 08, 2026 12:28 AM
ADDED : அக் 07, 2026 05:36 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து 35 நாட்களாக இன்ஸ்பெக்டர்கள் இரவுப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் 42 பேரில் 17 பேருக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் நிலைக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் 7 கொலைகள் நடந்தது. அதிலும் ராஜபாளையத்தில் பஸ்சிற்காக காத்திருந்த ஹிந்து முன்னணி நிர்வாகி கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவங்களுக்கு பின் ராஜபாளையத்தில் 3 இன்ஸ்பெக்டர்கள், டி.எஸ்.பி., பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
இதனால் இரவு ரோந்து அதிகரிக்க அனைத்து ஏ.டி.எஸ்.பி.,க்கள் முதல் இன்ஸ்பெக்டர்கள் வரையான அலுவலர்களுக்கு தொடர்ந்து இரவுப்பணி வழங்கப்பட்டது.
இதற்கு முன் வாரத்தில் இரு நாட்கள் மட்டும் வழங்கப்பட்ட இரவுப்பணி தினசரி வழங்கப்பட்டதால் அன்றாட ஸ்டேஷன் பணி, கோர்ட் பணியை செய்ய முடியாமல் இன்ஸ்பெக்டர்கள் திணறினர்.
மேலும் காலையில் ஸ்டேஷன் பணி, மதியம் 3:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை வாகன சோதனை, அதன் பின் இரவு 10:00 மணிக்கு டாஸ்மாக் கடைகள் அடைக்கப்பட்டதை கண்காணித்தல், சட்ட விரோத மது விற்பனையை தடுத்தல், இரவு முழுவதும் ரோந்து என தொடர் பணி வழங்கப்பட்டது.
இதனால் 42 இன்ஸ்பெக்டர்களில் 17 பேருக்கு பல்வேறு உடல் நலபாதிப்புகள் ஏற்பட்டு மருத்துவ விடுப்பில் செல்லும் நிலைக்கு ஆளாகியுள்ளனர். மேலும் சமீபத்தில் தொடர் பணி காரணமாக நீதிமன்றத்தில் வைத்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மயங்கி விழுந்துள்ளார்.
மற்றொரு இன்ஸ்பெக்டருக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இது போன்று தொடர்ந்து உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் மற்றவர்கள் கூடுதல் பணிச்சுமைக்கு ஆளாகி அவர்களும் நோயாளிகளாக மாறும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
மாவட்டத்தில் பெண் இன்ஸ்பெக்டர்கள் அதிகமாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டால் அவர்களை பார்த்து கொள்ளவும், குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ளவும் யாரும் இல்லாமல் பரிதவிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.