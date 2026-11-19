/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:37 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:34 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: கிருஷ்ணன்கோவில் கலசலிங்கம் பல்கலை, நத்தம் என்.பி.ஆர்., பொறியியல் கல்லுாரிகளுக்கு இடையே, கூட்டு ஆராய்ச்சி செயல்பாடுகள், கல்வித்துறை மேம்பாடு, சமூக சேவை பங்கேற்பு தொடர்பாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்த நிகழ்ச்சி வேந்தர் டாக்டர் அறிவழகி தலைமையில் நடந்தது.
துணைவேந்தர் நாராயணன், என்.பி.ஆர்., கல்லுாரி முதல்வர் செல்வபெருமாள் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர். பதிவாளர் வாசுதேவன், ஆராய்ச்சித்துறை இயக்குனர் பள்ளி கொண்ட ராஜசேகரன், கல்வித்துறை இயக்குனர் ரஜினி, துணை இயக்குனர்கள் மாயாண்டி, முனீஸ்வரன், இயக்குனர் ஆனந்த் சுரேஷ் பங்கேற்றனர்.