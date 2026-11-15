மாணவியர் விடுதிகளின் கட்டட உறுதி தன்மையை ஆராய அமைச்சர் உத்தரவு
மாணவியர் விடுதிகளின் கட்டட உறுதி தன்மையை ஆராய அமைச்சர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 PM
காரியாபட்டி: மல்லாங்கிணரில் சமூக நீதி மாணவியர் விடுதி கட்டடம் இடிந்து விபத்து ஏற்பட்டதை ஆய்வு செய்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் , மாவட்டத்திலுள்ள மாணவர்கள் விடுதிகளின் கட்டட உறுதி தன்மை ஆராய்ந்து பராமரிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்
மல்லாங்கிணரில் நவ.13 ல் காலை 4.30 மணியளவில் மாணவியர் விடுதி இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது. விடுதியின் முதல் தளத்தில் உள்ள கழிவறையின் ஒரு பகுதியும், கூரையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தண்ணீர் தொட்டியும் திடீரென இடிந்து விழுந்தன. மாணவிகள் காயமின்றி தப்பினர். இதனை அமைச்சர் சம்பத்குமார் ஆய்வு செய்து, விடுதியில் தங்கியுள்ள மாணவியர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை, பாதுகாப்பிற்காகச் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்று ஏற்பாடுகள், தங்க வைக்கப்பட்ட கட்டடம் குறித்து விடுதி காப்பாளரிடம் கேட்டறிந்தார்.
மாவட்டத்தில் உள்ள மற்ற அரசு விடுதி கட்டடங்களின் தற்போதைய உறுதித்தன்மையை உடனடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய விடுதிகளின் பட்டியல் மற்றும் அதற்கான திட்ட மதிப்பீட்டு அறிக்கையினை விரைந்து சமர்ப்பிக்க பொதுப்பணித்துறை செயற் பொறியாளருக்கு உத்தரவிட்டார்.
மாவட்டத்தில் வேறு ஏதேனும் விடுதி கட்டடங்கள் பழுதடைந்த நிலையில் கண்டறியப்பட்டால், அங்கு தங்கியுள்ள மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, வேறு வாடகை கட்டடத்திற்கோ அல்லது அரசு கட்டடத்திற்கோ மாற்றித் தங்க வைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாவட்ட அலுவலருக்கு அறிவுறுத்தினார். எம்.எல்.ஏ., செல்வம், அருப்புக்கோட்டை ஆர். டி.ஓ., மகேந்திரன், அரசு அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.