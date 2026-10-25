அரசு மருத்துவமனைகளில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி துவக்கினார்
அரசு மருத்துவமனைகளில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி துவக்கினார்
ADDED : செப் 29, 2026 03:56 AM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் ஜூன் 22 முதல் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கும் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தலைமை வகித்து துவக்கி வைத்தார்.
இதில் கலெக்டர் ஷரண்யா அறி, டீன் அமுதா ராணி, விருதுநகர் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் யசோதாமணி, மருத்துவப்பணிகள் இணை இயக்குனர் காளிராஜ், எம்.எல்.ஏ., செல்வம், மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் ரமணி, துணை கண்காணிப்பாளர் அரவிந்த் பாபு, ஆர்.எம்.ஓ., வைஷ்ணவி உள்பட மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.
மேலும் அரசு மருத்துவமனைகளான விருதுநகர் 481 , அருப்புக்கோட்டை 432, சிவகாசி 800, ராஜபாளையம் 520, ஸ்ரீவில்லிப்புத்துார் 443 குழந்தைகள் என மொத்தம் 2676 குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
நேற்று மட்டும் 250 பயனாளிகளுக்கு தங்க மோதிரங்கள் வழங்கப்பட்டது. வரும் காலங்களில் அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் குழந்தைகள் பிறந்து வீட்டிற்கு டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படும் போதே தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கி அனுப்பி வைக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.