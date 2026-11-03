அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களை சேர்க்க பெற்றோர் முன்வர வேண்டும் அமைச்சர் வன்னியரசு பேச்சு
அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களை சேர்க்க பெற்றோர் முன்வர வேண்டும் அமைச்சர் வன்னியரசு பேச்சு
UPDATED : நவ 02, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:04 PM
காரியாபட்டி: ‘‘அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களை சேர்க்க பெற்றோர் முன்வர வேண்டும்,’’ என சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு அயன்ரெட்டியாபட்டி அரசு பள்ளி சுற்றுசுவர் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டும் விழாவில் தெரிவித்தார்.
இப்பள்ளியில் சுற்றுச்சுவர் அமைக்க அமைச்சர்கள் வன்னியரசு, ஜெகதீஸ்வரி அடிக்கல் நாட்டினர். கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தலைமை வகித்தார்.
அமைச்சர் வன்னியரசு பேசியதாவது, அயன்ரெட்டியாபட்டி அரசு பள்ளியில் தான் படித்தேன். சொந்த ஊருக்கு வந்தபோது மக்கள் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று, ஆதிரை அறக்கட்டளை மூலம் சுற்றுச்சுவர் அமைக்கப்படுகிறது.
அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களை சேர்க்க பெற்றோர் முன்வர வேண்டும். அரசுப் பள்ளியில் படித்தாலும் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். மாணவர்களுக்கு சாதிச்சான்றிதழ் கிடைப்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும். இணையவழி பட்டா வழங்குவதில் உள்ள காலதாமதத்தை தவிர்க்க வேண்டும்.
அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, பேசியதாவது. குழந்தைகளுக்கு நல்ல தொடுதல், தவறான தொடுதல் குறித்த விழிப்புணர்வை பெற்றோர் ஏற்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை பொறுப்புடன் கண்காணிக்க வேண்டும். மாவட்டத்தின் தேர்ச்சி விகிதத்தை மீண்டும் உயர்த்த ஆசிரியர்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். அரசின் கல்வித் திட்டங்களை மாணவர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
முன்னதாக, மருத்துவ முகாமை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தொடங்கி வைத்தார். ஆர்.டி.ஓ., மாரிமுத்து, சி.இ.ஓ., அரவிந்தன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.