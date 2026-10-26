குவாரிகளில் நிர்ணயித்த அளவை விட ஆழம் எடுப்பதை கண்காணியுங்க: விளைநிலங்கள், நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கும் அபாயம்
குவாரிகளில் நிர்ணயித்த அளவை விட ஆழம் எடுப்பதை கண்காணியுங்க: விளைநிலங்கள், நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கும் அபாயம்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:40 AM
ADDED : அக் 25, 2026 07:34 PM
காரியாபட்டி: அரசு அனுமதியுடன் செயல்படும் கிராவல், மண் குவாரிகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட ஆழமாக மண் எடுக்கப்பட்டு விதிமீறல் நடக்கிறது. விளை நிலங்கள், நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கும் அபாயம் இருப்பதால் கனிம வளத்துறையினர் கண்காணிக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
மாவட்டத்தில் அரசு அனுமதியுடன் கிராவல், மண் குவாரிகள் செயல்படுகின்றன. கனிம வளத்துறையினர் நிர்ணயித்து தரும் ஆழம் மட்டும் தோண்ட வேண்டும் என விதி உள்ளது. ஆனால் பெரும்பாலான குவாரிகளில் அரசு நிர்ணயித்த அளவைவிட 20 அடி கூடுதல் ஆழம் வரை மண் எடுத்து வீதி மீறலில் ஈடுபடுகின்றனர்.
பொதுவாக மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் விவசாயம் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக இருந்து வருகிறது. மழை, கிணறு, ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் விவசாயிகள் பயிர் சாகுபடி செய்கின்றனர். ஏற்கனவே மழை சரிவர இல்லாமல் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து வருவது விவசாயிகளை வேதனை அடைய செய்கிறது.
இந்நிலையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட பல மடங்கு ஆழம் எடுப்பதால் அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்கள் முற்றிலும் பாதிக்கும் ஆபத்தான சூழ்நிலை உள்ளது. நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து கிணற்றுப் பாசனத்திலும் விவசாயம் செய்ய முடியாமல் போகிறது. இதனால் விவசாயிகள் செய்வது அறியாது திகைத்து வருகின்றனர்.
மேலும் வாகனங்களில் குறிப்பிட்ட அளவு லோடு ஏற்றிச் செல்ல வேண்டும் என்கிற விதி உள்ளது. ஆனால் அதையும் மீறி அளவுக்கு அதிகமான பாரங்களை ஏற்றி செல்கின்றனர். இதனால் ரோடு பாரம் தாங்காமல் சேதமடைகின்றன.
கனிமவளத்துறையினர் டிரோன் மூலம் அடிக்கடி ஆய்வு செய்து அளப்படும் அளவை மதிப்பிட வேண்டும். இதனால் துறைக்கான வருவாய் இழப்பு தவிர்க்கப்படும்.
சில நேரம் அனுமதி இல்லாத இடங்களிலும் கிராவல் மண் எடுக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது. குவாரிகளில் எடுக்கப்படும் மண்ணின் அளவு, தோண்டப்படும் ஆழம், அனுமதிக்கப்பட்ட எல்லைகள் ஆகியவற்றை கண்காணிக்க வேண்டும்.
குவாரிகளை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் விவசாய கிணறுகள், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தில் மாற்றங்கள் ஏதும் ஏற்படுகிறதா என்பதை தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் மூலம் கண்டறிய வேண்டும். விவசாய நிலங்களுக்கும், சுற்றுச்சூழலுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் அரசு விதிமுறைகளை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டியது அவசியம்.