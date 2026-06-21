சதுரகிரியில் குடிநீருக்காக வாட்டர் பாட்டில்களை தேடும் குரங்குகள்
சதுரகிரியில் குடிநீருக்காக வாட்டர் பாட்டில்களை தேடும் குரங்குகள்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:57 PM
வத்திராயிருப்பு: சதுரகிரி மலைப்பகுதியில் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டு தண்ணீர் இல்லாத நிலையில் காலி பாட்டில்களில் குடிநீர் இருக்கிறதா என குரங்குகள் தேடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சதுரகிரி மலைப் பகுதியில் எந்த ஆண்டும் இல்லாத வகையில் தற்போது கடும் வறட்சி ஏற்பட்டு ஓடைகளில் தண்ணீர் வரத்து இல்லாத நிலை காணப்படுகிறது. இதனால் பிரதோஷம், அமாவாசை, பவுர்ணமி வழிபாட்டிற்கு செல்லும் பக்தர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் ஆக. 12 ஆடி அமாவாசை வழிபாட்டிற்கு பல ஆயிரம் பக்தர்கள் வரவுள்ள நிலையில், அவர்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் 10 இடங்களில் தண்ணீர் தொட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அவைகள் போதுமானதாக இருக்காது என பக்தர்கள் கூறுகின்றனர்.
இந்நிலையில் ஓடைகளில் தண்ணீர் வரத்து இல்லாததால் பக்தர்கள் பயன்படுத்திய வாட்டர் பாட்டில்களில் தண்ணீர் உள்ளதா என குரங்குகள் தேடி எடுத்துக் குடிக் கின்றன.
நேற்று முன்தினம் பிரதோஷம், பவுர்ணமி வழிபாட்டிற்காக மலையேறிய பக்தர்கள் தாங்கள் கொண்டு சென்ற வாட்டர் பாட்டில்களில் உள்ள தண்ணீரை குரங்குகளுக்கு கொடுத்து அவற்றின் தாகத்தை தீர்த்தனர். இருந்தபோதிலும் போதிய மழை பெய்தால் மட்டுமே வனவிலங்குகளின் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும் நிலை உள்ளது.