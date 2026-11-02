காலிமனைகளில் தேங்கும் மழைநீரில் கொசு உற்பத்தி அபாயம்: டெங்கு, மலேரியா பரவுவதை தடுப்பது அவசியம்
காலிமனைகளில் தேங்கும் மழைநீரில் கொசு உற்பத்தி அபாயம்: டெங்கு, மலேரியா பரவுவதை தடுப்பது அவசியம்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:12 AM
ADDED : நவ 01, 2026 06:33 PM
நரிக்குடி: மாவட்டத்தில் பெய்த பருவமழையால் குடியிருப்பு பகுதி அருகில் உள்ள காலி மனைகளில் மழைநீர் தேங்கி நிற்பதால், கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி டெங்கு, மலேரியா உள்ளிட்ட காய்ச்சல் பரவும் அபாயம் உள்ளது. ஏற்கனவே பல இடங்களில் காய்ச்சல் பரவி வரும் நிலையில், அதை தடுக்க உள்ளாட்சி, சுகாதாரத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்து தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
மாவட்டத்தில் பருவமழை பெய்துள்ள நிலையில், குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள காலி மனைகள், பயன்பாடற்ற நிலங்கள், கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெறும் இடங்கள், பள்ளமான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கும். பல நாட்களாக அவற்றை அகற்றப்படாமல் இருப்பதால் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் சூழல் ஏற்படுகிறது. நல்ல தண்ணீரில் தான் டெங்கு, மலேரியா புழுக்கள் உருவாகும் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று.
குறிப்பாக வீடுகளுக்கு அருகிலேயே மழைநீர் தேங்கி இருப்பதால் இரவு நேரங்களில் கொசுத் தொல்லை அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக குழந்தைகள், முதியவர்கள் உள்ளிட்டோர் பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளது. உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் உடனே நோய் தாக்கும் ஆபத்து உள்ளது. மேலும் கொசுக்களால் டெங்கு, மலேரியா போன்ற நோய்கள் பரவும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளது.
மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள காலி மனைகள், மழைநீர் தேங்கும் இடங்களை உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தினர் கண்டறிந்து, மழைநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நீர் தேங்கும் பள்ளங்களை மண் நிரப்பி சீரமைப்பதுடன், கொசுப்புழு ஒழிப்புப் பணிகளையும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும். ஏற்கனவே பல்வேறு ஊர்களில் காய்ச்சல் பரவி பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சுகாதாரத்துறையினர் வீடு வீடாகச் சென்று ஆய்வு செய்வதுடன், குடிநீர் தொட்டிகள், மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள், பழைய டயர்கள், தேங்காய் சிரட்டைகள் உள்ளிட்டவற்றில் மழை நீர் தேங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
மழைக்கால நோய்கள் பரவிய பிறகு தடுப்பு நடவடிக்கை எடுப்பதை விட, முன்னெச்சரிக்கையாக செயல்பட்டு கொசு உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். கொசு மருந்து அடித்து, பிளீச்சிங் பவுடர் போட உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் முன் வர வேண்டும்.
அத்துடன் காலி மனைகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்றி, தொடர் கண்காணிப்பை மேற்கொள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.