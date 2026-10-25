பிரசவத்தில் தாய் பலி

UPDATED : அக் 24, 2026 11:06 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:14 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்தின் போது இருதய துடிப்பு நின்று போனதால் தாய் ஐஸ்வர்யா 27, பலியானார்.
சிவகாசியை சேர்ந்தவர் தினேஷ் பாபு. இவர் கேட்டரீங் தொழில் செய்து வருகிறார். இவரின் மனைவி ஐஸ்வர்யா. இவர்களுக்கு ஏற்கனவே இரு வயதில் மகன் உள்ளார்.
ஐஸ்வர்யா 8 மாத கர்ப்பமாக இருந்ததால் பிரசவ வலி ஏற்பட்டு விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பிரசவத்தின் போது இருதய துடிப்பு நின்று போனதால் நேற்று முன்தினம் பலியானார். பிறந்த குழந்தைக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
தாய் இறந்ததால் மகப்பேறு மருத்துவமனையில் உறவினர்கள் திரண்டனர். கிழக்கு போலீசார் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதால் கலைந்து சென்றனர். தாய் இறப்பு குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகத்தினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.