சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை தாய், கள்ளக்காதலன் கைது
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை தாய், கள்ளக்காதலன் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:29 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சம்பவத்தில் தலைமறைவான தாய், அவரது கள்ளக்காதலன் ஜெகநாத் சீதாராமன் 32 ராஜஸ்தானில் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அருகே 28 வயது பெண் தனது 4 வயது பெண் குழந்தையுடன் கள்ளக்காதலன் ஸ்ரீவி.,யை சேர்ந்த ஜெகநாத் சீதாராமன் என்பவருடன் வசித்துள்ளார்.
மே 27ல், சிறுமி வலது கையில் முறிவும், உடலில் கீறல்களுடன் விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார். ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மகளிர் போலீசார் சிறுமியின் தாய், கள்ளக்காதலன் மீது போக்சோவில் கீழ் வழக்கு பதிந்தனர்.
சிறுமியை மருத்துவமனையில் விட்டு விட்டு, இருவரும் டில்லிக்கு தப்பி சென்றனர். தனிப்படை போலீசார் டில்லி சென்று தேடியபோது அவர்கள் ராஜஸ்தானுக்கு தப்பியது தெரிந்தது.
அங்கு சென்ற போலீசார் இருவரையும் கைது செய்து அங்குள்ள நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நேற்று அதிகாலை ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வந்தனர்.
விசாரணை, மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகு போக்சோ நீதிமன்றத்தில் இருவரையும் போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர்.
கைதான ஜெகநாத் சீதாராமன் பா.ஜ., நிர்வாகிகள், மத்திய அமைச்சர்களுடனும், தற்போது தமிழக அமைச்சர்கள் சிலருடனும் போட்டோ எடுத்து வைத்திருப்பது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
ரூ.3 கோடி மோசடி வழக்கு இவ்வழக்கில் கைதான ஜெகநாத் சீதாராமன், தாய் காளீஸ்வரி 57, மனைவி பொன்லட்சுமி 30, மூவரும் 'ஜெய்ஸ்கே சிட்பண்ட்' என்ற நிதி நிறுவனத்தை ஏற்கனவே நடத்தி வந்தனர். அதில் வைப்புத்தொகைக்கு 25 சதவீதம் வட்டி தருவதாக கூறி விளம்பரம் செய்தனர். ஸ்ரீவி., காந்திநகரை சேர்ந்த குருசாமி 52, ரூ.7.5 லட்சத்தை கொடுத்து ஏமாற்றமடைந்தார். விருதுநகர் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் 3பேர் மீதும் வழக்கு பதிந்து பொன்லட்சுமியை நேற்று முன் தினம் கைது செய்தனர்.
அவரிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் ராஜஸ்தானில் ஜெகநாத் சீதாராமனுடன் இருந்த காளீஸ்வரியை நேற்று கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது: அதிக வட்டிக்கு பணம் தருவதாக கூறி ரூ.3 கோடி வரை பணத்தை பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பணம் செலுத்தி ஏமாற்றமடைந்தவர்கள் அசல் ஆவணங்களுடன் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கலாம், என்றனர்.