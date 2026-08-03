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﻿ 3 வயது பெண் குழந்தை கொலை தாயின் 2வது கணவர் கைது

﻿ 3 வயது பெண் குழந்தை கொலை தாயின் 2வது கணவர் கைது

ADDED : ஆக 02, 2026 11:16 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:16 PM

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சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே 3 வயது பெண் குழந்தையை கொலை செய்த தாயின் 2வது கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சாத்துார் அருகே சின்ன கொல்லப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் சுவாதி 22. இவர் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த துரைப்பாண்டியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு விஷ்ணுபிரியா 3, என்ற மகள் இருந்தார். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்தனர்.

வெம்பக்கோட்டை பட்டாசு ஆலையில் சுவாதி பணிபுரிந்தபோது, சக பணியாளரான சிவகாசி பேராபட்டியை சேர்ந்த விக்னேஷ்வரனுடன் 27, பழக்கம் ஏற்பட்டது. இவர்கள் இருவரும் 20 நாட்களுக்கு முன் திருமணம் செய்து திருத்தங்கல் பசும்பொன் நகரில் வசித்தனர்.

நேற்று அதிகாலை சுவாதி மற்றும் அவரது 3 வயது குழந்தை விஷ்ணுபிரியாவை, விக்னேஷ்வரன் தாக்கினார். குழந்தையின் தலைமுடியை பிடுங்கி துன்புறுத்தினார். இதில் குழந்தை உயிரிழந்தது. இதையடுத்து விக்னேஷ்வரனை போலீசார் கைது செய்தனர். திருமண உறவிற்கு இடையூறாக இருந்ததால் குழந்தை கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தும் போலீசார், சுவாதியிடமும் விசாரிக்கின்றனர்.

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