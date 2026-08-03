/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ 5 வயது சிறுமி கொலை தாயின் 2வது கணவர் கைது
ADDED : ஆக 03, 2026 12:00 AM
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சிவகாசி: சிவகாசி அருகே, 5 வயது சிறுமியை கொன்ற, தாயின் இரண்டாவது கணவர் விக்னேஷ்வரன், 27, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம், சின்ன கொல்லப்பட்டியை சேர்ந்தவர் சுவாதி, 22. இவர், கருத்து வேறுபாட்டால், கணவர் துரைப்பாண்டியை பிரிந்தார். இவர்களுக்கு விஷ்ணுபிரியா, 3, என்ற மகள் இருந்தார்.
வெம்பக்கோட்டை பட்டாசு ஆலையில் பணிபுரிந்த போது, சிவகாசியை சேர்ந்த விக்னேஷ்வரன் என்பவருடன் சுவாதிக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது. இவர்கள் இருவரும், 20 நாட்களுக்கு முன், திருமணம் செய்து, திருத்தங்கல் பசும்பொன் நகரில் வசித்தனர்.
நேற்று அதிகாலை ஏற்பட்ட தகராறில், சுவாதியையும், விஷ்ணுபிரியாவையும் விக்னேஷ்வரன் தாக்கினார்.
இதில், விஷ்ணுபிரியா உயிரிழந்தார். விக்னே ஷ்வரனை கைது செய்த போலீசார், சுவாதியிடம் விசாரிக்கின்றனர்.