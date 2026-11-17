தேசிய நெடுஞ்சாலையில் முட்செடிகள், மண்குவியல்கள் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
தேசிய நெடுஞ்சாலையில் முட்செடிகள், மண்குவியல்கள் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : நவ 17, 2026 05:43 AM
ADDED : நவ 16, 2026 04:46 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ரோட்டின் இருபுறமும் முட்செடிகள் வளர்ந்தும், மண்குவியல்கள் பரவியும் காணப்படுவதால் டூவீலரில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்திற்கு ஆளாகும் அபாயம் உள்ளது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பூவாணி விலக்கில் இருந்து மீனாட்சிபுரம், இந்திரா நகர், ராமகிருஷ்ணபுரம், பழனி ஆண்டவர் கோவில், திருப்பாற்கடல் வளைவு, வன்னியம்பட்டி விலக்கில் இருந்து பழைய ஆர்.டி.ஓ. ஆபிஸ் வரையில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருபுறமும் செடிகள் வளர்ந்தும், மணல்கள் வெள்ளை கோடு வரையிலும் பரவி காணப்படுகிறது. இதனால் அவ்வழியாக டூவீலரில் செல்பவர்கள் சறுக்கி விழுந்து வருகின்றனர்.
அதிலும் எதிரும், புதிருமாக இரு கனரக வாகனங்கள் வரும்போது டூவீலரில் செல்பவர்களை உரசும் விதத்தில் செல்வதால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் காணப்படுகிறது.
எனவே, கிருஷ்ணன் கோவிலில் ராஜபாளையம் வரை தேசிய நெடுஞ்சாலை ரோட்டில் இருபுறமும் வளர்ந்து காணப்படும் செடி, கொடிகளை வெட்டியும், மண்குவியல்களை அப்புறப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.