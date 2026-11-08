ரோட்டில் நடமாடும் மாடுகளால் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
ரோட்டில் நடமாடும் மாடுகளால் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் செங்கமல நாச்சியார்புரம் ரோட்டில் நடமாடும் மாடுகளால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
சிவகாசி திருத்தங்கலிலிருக்கு செங்கமல நாச்சியாபுரம் செல்லும் ரோடு எப்பொழுதுமே போக்குவரத்து நிறைந்திருக்கும். இந்நிலையில் இந்த ரோட்டில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே எந்நேரமும் மாடுகள் நடமாடுகின்றது. ஒரு சில மாடுகள் ரோட்டின் நடுவிலேயே அமர்ந்து கொள்கிறது. இதனால் எந்த வாகனமும் எளிதில் சென்று வர முடியவில்லை. போக்குவரத்து நிறைந்த ரோட்டில் மாடுகள் நடமாடுவதால் அனைத்து வாகன ஓட்டிகளும் சிரமப்படுவதோடு விபத்திலும் சிக்குகின்றனர். மாடுகள் விலகிச் செல்வதற்காக ஹாரன் அடித்தாலும் இவைகள் கொஞ்சம் கூட நகர்வதில்லை. ஒரு சில மாடுகள் பயந்து ஓடி வாகன ஓட்டிகளை விபத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது. ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்திற்கும் இதே நிலைதான் ஏற்படுகின்றது. எனவே இப்பகுதியில் நடமாடுகின்ற மாடுகளை அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.