UPDATED : நவ 21, 2026 04:10 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:06 PM
சிவகாசி: சிவகாசி பெரியகுளம் கண்மாய் கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்கா நடைபாதையில் பெரும்பான்மையான இடங்களில் முட்புதர்கள், சீமை கருவேல மரங்கள் ஆக்கிரமித்து இருப்பதால் மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
சிவகாசி பெரியகுளம் கண்மாயில் குப்பை கொட்டுவதாலும் கழிவுநீர் கலப்பதாலும் துர்நாற்றம் ஏற்படுத்தியதோடு சுகாதாரக்கேடும் ஏற்பட்டது. மேலும் கண்மாய் கரை முழுவதுமே திறந்தவெளி கழிப்பறையாக மாறியதால் அப்பகுதி குடியிருப்போர் பெரிதும் சிரமப்பட்டனர். எனவே கண்மாயில் குப்பை கொட்டுவதையும் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுப்பதற்காகவும், கரையில் இரண்டரை மீட்டர் அகலம், 1450 மீட்டர் நீளத்திற்கு புதிய நடைபாதை அமைக்கவும், தெருவிளக்குகள், இருக்கைகள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தவும் ரூ.1.70 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு கரையில் பணி துவங்கியது. பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்கப்பட்டு இருக்கைகள், தெரு விளக்குகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது. சமீப காலமாக மக்கள் இதனை பயன்படுத்தி வரும் நிலையில் பெரும்பான்மையான நடைபாதையில் முட்புதர்கள், சீமை கருவேல மரங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளது. இதனால் பாம்பு உள்ளிட்ட விஷப்பூச்சிகளில் நடமாட்டம் உள்ளது.