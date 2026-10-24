பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர்கள் கைது: செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் கண்டனம்
பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர்கள் கைது: செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் கண்டனம்
UPDATED : அக் 12, 2026 06:15 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:58 PM
விருதுநகர்: சென்னையில் ஒரு நாள் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர்கள் 10 நாட்களுக்கு முன்பே அனுமதி கேட்டும் நேற்று போலீசார் அனுமதி மறுத்து கைது செய்ததற்கு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்க பொது செயலாளர் சுபின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
பணி நிரந்தரம் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர்கள் நேற்று சென்னையில் ஒரு நாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்த திட்டமிட்டனர்.
இதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பே அனுமதி கேட்டு மனு கொடுத்திருந்த நிலையில் நேற்று போலீசார் அனுமதி மறுத்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவே முன்னணி நிர்வாகிகள் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
அதை மீறி போராட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த ஊழியர்களை ஆங்காங்கே தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்து மண்டபங்களில் அடைத்து வைத்தனர். ஜனநாயக நாட்டில் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்காக போராடும் ஊழியர்களை கைது செய்வது அடிப்படை உரிமையை பறிக்கும் செயலாகும்.
பல ஆண்டுகளாக பணி நிரந்தர கோரிக்கையை முன் வைத்து போராடும் பல்நோக்கு மருத்துவ பணியாளர்களை அரசு உடனடியாக பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.