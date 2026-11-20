இரு மாதத்தில் நான்கு முறை தீப்பற்றி எரிந்த மாநகராட்சி குப்பைக் கிடங்கு மக்கள் கடும் அவதி
இரு மாதத்தில் நான்கு முறை தீப்பற்றி எரிந்த மாநகராட்சி குப்பைக் கிடங்கு மக்கள் கடும் அவதி
UPDATED : நவ 19, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 19, 2026 04:18 PM
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே பாறைப்பட்டி குப்பைக் கிடங்கில் நேற்று (நவ.,18) இரவு மீண்டும் தீப்பற்றி எரிந்ததால், அப்பகுதி முழுவதும் புகைமூட்டம் சூழ்ந்து சுற்றுப்பகுதி மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
சிவகாசி அருகே பாறைப்பட்டியில் மாநகராட்சிக்கான குப்பை கிடங்கு உள்ளது. மாநகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் அனைத்து குப்பைகளும் இங்குதான் கொட்டப்படுகிறது. இங்கு ஒன்றரை மாதத்திற்கு முன்பு குப்பைக் கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. பாறைப்பட்டி, மீனம்பட்டி, விஸ்வநத்தம், சிவகாமிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் புகை பரவியது. இதனால் மக்கள் கண் எரிச்சல், மூச்சுத் திணறலால் பாதிக்கப்பட்டனர். தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைத்தும் புகை இரு நாட்களுக்கு பரவியபடியே இருந்தது. இதேபோல் தொடர்ந்து இருமுறை தீப்பற்றி எரிந்தது. நேற்று இரவு குப்பைக் கிடங்கில் மீண்டும் தீப்பற்றி எரிந்தது. அப்பகுதி முழுவதுமே புகை பரவியதால் மக்கள் மீண்டும் அவதிப்பட்டனர். குப்பையை முறையாகக் கையாளவும், தீ விபத்துக்கான காரணத்தை கண்டறிந்து நிரந்தரத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.