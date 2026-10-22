நாரணாபுரம் ரோட்டில் ஆக்கிரமிப்புகளால் அவதி

UPDATED : அக் 16, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:46 PM
சிவகாசி: சிவகாசியில் பைபாஸ் ரோடு விலக்கிலிருந்து நாரணாபுரம் ரோட்டில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. எனவே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சிவகாசி பைபாஸ் ரோடு விலக்கிலிருந்து நாரணாபுரம் வழியாக கன்னி சேரி, ஆர் ஆர் நகர், விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு மக்கள் சென்று வருகின்றனர். பள்ளி, கல்லுாரி வாகனங்கள் பட்டாசு ஆலை வாகனங்கள் இந்த ரோட்டில் தான் சென்று வருகின்றன.இதனால் இப்பகுதியில் எப்பொழுதுமே போக்குவரத்து நிறைந்திருக்கும். சிவகாசியிலிருந்து கன்னிசேரி செல்லும் ரோட்டில் நாரணாபுரம் முனீஸ்வரன் காலனியில் இருந்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வரை ரோட்டின் இருபுறமும் அதிகமான ஆக்கிரமிப்பு இருந்தது. இதனால் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இந்த ரோட்டை இருவழி சாலையாக அகலப்படுத்தி மேம்படுத்தும் பணி துவங்கும் போது ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு ரோடு போடப்பட்டது.
இதனால் வாகனங்கள் எளிதில் சென்று வந்தன. தற்போது ரோடு அமைக்கப்பட்ட பின்னர் மீண்டும் ஆக்கிரமிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதோடு விபத்திற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.