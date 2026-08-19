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தேசிய நெடுஞ்சாலையோர ஓட்டல்களில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் 3 பேர் பலி ஒரு மாதத்தில் நடந்த கொடுமை

தேசிய நெடுஞ்சாலையோர ஓட்டல்களில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் 3 பேர் பலி ஒரு மாதத்தில் நடந்த கொடுமை

ADDED : ஆக 13, 2026 07:01 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 07:01 PM

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ராஜபாளையம், ஆக. 13-

ராஜபாளையம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒட்டிய ஒட்டல்களில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் ஒரே மாதத்தில் 3 உயிர் பலிகள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதை தடுக்க போக்குவரத்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்

ராஜபாளையம் நகர் பகுதி அடுத்து தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே செயல்பட்டு வரும் ஒட்டல்களில் வாகனப் போக்குவரத்து வாடிக்கையாளர்கள் அதிகம்.

கேரள மாநிலம், குற்றாலம் உள்ளிட்ட சுற்றுலா பாதையாக உள்ளதால் இதை நாடுவோர் ரோட்டை ஒட்டி இரண்டு பக்கமும் வாகனங்களை நிறுத்தி செல்வது அதிகரித்து வருகிறது.

தொடரும் இச்செயலால் இப்பகுதியை கடக்கும் டூவீலர் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த வழியின்றி தடுமாறுவதுடன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களின் மீது மோதி உயிர் பலி ஏற்படுகிறது.

ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் குலாலர் தெருவை சேர்ந்த பால்சாமி மனைவியுடன் டூ வீலரில் வந்து நின்றிருந்த லாரியில் மோதியதில் பலியானார். செட்டியார் பட்டியை சேர்ந்த பைனான்சியர் தங்கமாரி முத்து 50, ஆப்பனூரை சேர்ந்த கட்டடத் தொழிலாளி சங்கிலி ராஜ் 47, உள்ளிட்ட 3 பேர் உயிர் இழப்பும் இது தவிர ஏராளமான காயங்களும் இது போன்ற விதிமீறலால் ஏற்பட்டு வருகிறது.

நெடுஞ்சாலையில் ஒட்டல்கள் அருகே வாகனங்களால் விபத்துக்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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