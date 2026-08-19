தேசியக் கொடி யாத்திரை 

ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM
விருதுநகர்: 80வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு விருதுநகரில் பா.ஜ., சார்பில் தேசியக் கொடி யாத்திரை நடந்தது. கிழக்கு மாவட்ட அமைப்பாளர் தினேஷ் ராஜா தலைமை வகித்தார். விருதுநகர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள காமராஜர் சிலைக்கு பா.ஜ., சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
அதைத்தொடர்ந்து நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு துவங்கிய இந்த தேசியக் கொடி யாத்திரை, மெயின் பஜார் உள்ளிட்ட முக்கிய ரோடுகளின் வழியாக சென்று ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்புள்ள காந்தி சிலை முன்பு முடிந்தது. பின் காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதில் பா.ஜ., மகளிரணி, நகர, ஒன்றிய , நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். இந்நிகழ்வில் குழந்தைகள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், பாரதமாதா, ஜான்சிராணி உள்ளிட்ட சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் வேடங்கள் அணிந்து பங்கேற்றனர்.