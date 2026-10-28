கண்மாய்க்குள் தனியார் பாதை, நடவடிக்கை தேவை: குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயி புகார்
கண்மாய்க்குள் தனியார் பாதை, நடவடிக்கை தேவை: குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயி புகார்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:58 PM
அருப்புக்கோட்டை: திருச்சுழி அருகே கண்மாய்க்குள் தனியார் பாதை அமைத்திருப்பதை அகற்ற வேண்டும் என குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயி புகார் கூறினார்.
அருப்புக்கோட்டை ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர்க் கூட்டம் நடந்தது. ஆர்டிஓ., மாரிமுத்து தலைமை வகித்தார். கூட்டத்தில் விவசாயிகள், பல துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம்:
ராம்பாண்டியன், தென் மாவட்ட விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர்: கல்குறிச்சி, பந்தநேந்தல் தடுப்பணை மூலம் குண்டாறு கால்வாயில் நீர்வரத்து போதிய அளவு திறப்பதற்கு கால்வாயில் அகலம் இல்லை. தற்போது 120 கன அடி அளவு தண்ணீர் வருகிறது. இதனால், திருச்சுழி கண்மாய்க்கு போதிய நீர்வரத்து இல்லை. பந்தநேந்தல் கால்வாயை அகலப்படுத்த வேண்டும்.
பாலமுருகன், பந்தல்குடி: பந்தல்குடி பெரிய கண்மாய்க்கு வரும் நீர்வரத்து ஓடைகள் அடைபட்டுள்ளன. பந்தல்குடி - சாத்துார் ரோடு இரு புறங்களில் முட்செடிகள் அதிக அளவில் வளர்ந்துள்ளது. பஸ்கள், டூ வீலர்களில் செல்லும் போது உரசுகின்றன.
மருதராஜன், கோட்டகரை: திருச்சுழி அருகே கோட்டகரையில் செம்மண் அள்ள குவாரிக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்ட இடத்தை விட்டு, வேறு இடத்தில் அதிக ஆழப்படுத்தி அள்ளுகின்றனர்.
அழகர்சாமி, திருச்சுழி : திருச்சுழி அருக செம்பொன் நெருஞ்சி கண்மாயில் தனியார் தன் சொந்த நிலத்திற்கு பாதை அமைத்துள்ளனர். இதை தடுக்க வேண்டும்.
அருப்புக்கோட்டை, நரிக்குடி, பந்தல்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளை சேர்ந்த விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.