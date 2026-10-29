அமைப்பது அவசியம்! ராஜபாளையம், விருதுநகரில் காஸ் ஸ்டேஷன்கள்: அரசு பஸ்களுக்கான தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க
அமைப்பது அவசியம்! ராஜபாளையம், விருதுநகரில் காஸ் ஸ்டேஷன்கள்: அரசு பஸ்களுக்கான தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர், ராஜபாளையம் டிப்போக்களில் அரசு பஸ்களுக்கான காஸ் நிரப்பும் ஸ்டேஷன்கள் அமைத்து காஸ் தட்டுப்பாட்டை போக்கும் நடவடிக்கையை அரசு போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் மேற்கொள்ள வேண்டுமென ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் 40க்கும் மேல் காஸ்சில் இயங்கும் அரசு பஸ்கள் உள்ளது. இவற்றிற்கு அந்தந்த டிப்போக்களில் காஸ் ஸ்டேஷன்கள் இல்லாததால் பயணிகளை பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் இறக்கி விட்டு 3 முதல் 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ள தனியார் காஸ் ஸ்டேஷன்களுக்கு காஸ் நிரப்புவதற்காக செல்கின்றனர்.
அப்படி சென்றாலும் 80கி முதல் 100கி வரை ஒரு பஸ்சிற்கு காஸ் நிரப்புவதற்கு 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை ஆகிறது. மேலும் தனியார் கார் உரிமையாளர்களை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் என அந்தந்த காஸ் ஸ்டேஷன்களின் உரிமையாளர்கள் விரும்புகின்றனர்.
இதனால் காஸ் லோடு வந்தவுடன் அரசு பஸ்களை தொடர்பு கொண்டு காஸ் நிரப்ப வருமாறு தெரிவிக்கின்றனர். அதன் பின் டிரைவர்கள், கண்டக்டர்கள் பஸ்சை கொண்டு சென்று காஸ் நிரப்புகின்றனர்.
அப்படி இல்லை என்றால் குறிப்பிட்ட நேரத்தை சொல்லி அந்த நேரத்தில் வந்து காஸ் நிரப்பிக்கொள்ளுமாறு தெரிவிப்பதால் டிரைவர்கள், கண்டக்டர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
மேலும் ஒரு காஸ் ஸ்டேஷனில் 400கி வரை மட்டுமே இருப்பு வைக்க முடியும் என்பதால் காஸ் காலியானதும் மறுபடியும் லோடு வரும் வரை பஸ்கள் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது.
அங்கிருந்து காஸ் நிரப்புவதற்காக மீண்டும் அருகே உள்ள காஸ் ஸ்டேஷன்களை தேடி அலைய வேண்டிய நிலையே தொடர்கிறது. இந்த தட்டுப்பாட்டால் காஸ் பஸ்களை தொடர்ந்து இயக்க முடியாமல் அரசு டிப்போக்களில் நிறுத்தி வைக்க வேண்டியுள்ளது.
நான்கு வழிச்சாலைக்கு அருகேயும், எளிதில் மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல எதுவாக உள்ள விருதுநகர், ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிப்புத்துாரில் அரசு பஸ்களுக்கான காஸ் ஸ்டேஷன்களை போக்குவரத்து நிர்வாகம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் அரசு காஸ் பஸ்களின் எண்ணிக்கை, அவற்றின் இயக்கம் தடையின்றி இருக்க மாவட்ட அமைச்சர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள்,விருதுநகர், ஸ்ரீவில்லிப்புத்துாரில் அரசு காஸ் ஸ்டேஷ்களை அமைக்க போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர், செயலரிடம் வலியுறுத்தி நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும்.
அது போன்று எவ்வித நடவடிக்கையும் ஆட்சிக்கு வந்து 5 மாதங்களை கடந்தும் இதுவரை எடுக்காததால் காஸ் பஸ்களை தொடர்ந்து இயக்க முடியாத சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது.