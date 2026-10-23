ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் – அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அறிவுரை
ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் – அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அறிவுரை
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:08 PM
ராஜபாளையம்: ‘‘மக்களுக்கான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் அனைத்து அரசு துறையினரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்,’’ என அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தெரிவித்தார்.
ராஜபாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தொகுதி வளர்ச்சி பணிகள், பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
இதில் பங்கேற்றசமூக நலத் துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கூறியதாவது: மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்த அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பு முழுமையாக கிடைக்க வேண்டும்.
தாமிரபரணி குடிநீர் அதிகமாக சாலையில் தான் ஓடுகிறது. புதுப் பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே உள்ள ஓடையை துார் வார வேண்டும். வகுப்பறை கட்டடங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அய்யனார் கோயில் ஆற்றில் மேம்பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். யாருக்கும் பயப்படாமல் வேலைகளை செய்ய வேண்டும், இவ்வாறு பேசினார். சமூக பாதுகாப்பு திட்ட சப் கலெக்டர் மோகனா, தாசில்தார் ராஜீவ் காந்தி பல்வேறு துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.