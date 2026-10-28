ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுப்பதில் அலட்சியம்: அடிப்படை வசதிகள் இன்றி தத்தளிக்கும் கிராமங்கள்
ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுப்பதில் அலட்சியம்: அடிப்படை வசதிகள் இன்றி தத்தளிக்கும் கிராமங்கள்
UPDATED : அக் 28, 2026 06:41 AM
ADDED : அக் 27, 2026 05:10 PM
அருப்புக்கோட்டை: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுப்பதில் அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் கிராமங்கள் அடிப்படை வசதிகளின் தத்தளிக்கின்றன.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 11 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன. இவற்றின் கட்டுப்பாட்டில் 600 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. மழைக்காலத்தின் போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தயார் நிலையில் இருப்பது வழக்கம். பருவ மழை துவங்குவதற்கு முன்பே தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து தயார் நிலையில் இருப்பர்.
ஆனால், இந்த ஆண்டு பருவ மழை பெய்தும்கூட ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மழைக்காலம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கவில்லை. கண்மாய்கள் உள்ளிட்ட நீர் நிலைகளில் மழை வெள்ளம் வெளியேறாத வகையில் மணல் மூடைகளை தயார் நிலையில் வைத்திருப்பது, ரோடு ஓரங்களில் உள்ள வாறுகால்களை சரி செய்வது, பள்ளங்களை மூடுவது, வாறு கால்களில் தேங்கி கிடக்கும் கழிவு நீரை அப்புறப்படுத்துவது, டெங்கு, மலேரியா உள்ளிட்ட காய்ச்சல்கள் வராமல் தடுப்பதற்கு பொது இடங்களில் ப்ளீச்சிங் பவுடர் தெளிப்பது, கொசு மருந்து அடிப்பது உள்ளிட்ட பணிகள் எதுவும் நடக்கவில்லை. மழைக்காலங்களில் மின்சார தடை அடிக்கடி கிராமப் பகுதிகளில் ஏற்படும். இவற்றை முறையாக பராமரிப்பு செய்து தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க வேண்டும்.
திருச்சுழி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் மின்தடை ஏற்படுவது தொடர்கதையாக உள்ளது. தற்போது பெய்த மழையில் பல கிராமங்களில் அடிக்கடி மின்தடை பல மணி நேரம் ஏற்படுவதுடன் குறைந்த அழுத்த மின்சாரம் வருகிறது. மின்வாரியம் தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுப்பது இல்லை. புகார் கூறும் மக்களிடம் காற்றிற்கும் மழைக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்ற பதிலை கூறுகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட கிராம மக்கள் வாட்ஸ் அப் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் தங்கள் ஆதங்கத்தை பதிவு செய்கின்றனர்.
அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் நீர் நிலைகளில் வெள்ள தடுப்பை கட்டுப்படுத்த தயார் நிலையில் மணல் மூடைகள் வைத்திருப்பர். தற்போது கடமைக்கு அதிகாரிகள் பழைய சேதம் அடைந்த சாக்குகளில் உள்ள மணல் மூடைகளை வைத்துள்ளனர். வெள்ள தடுப்பிற்கு இவற்றை எடுத்துச் செல்வதற்குள் மணல் கொட்டி விடும் நிலையில் உள்ளது. நிரந்தர பி.டி.ஓ., இங்கு இல்லாததால் மழைக்கால முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை. பாலையம்பட்டி, செம்பட்டி, ஆத்திப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குடிநீருக்கு கடும் தட்டுப்பாடாக உள்ளது. மழைக்கு வாறு கால்களில் தண்ணீர் தேங்கி கிடக்கிறது.
மாவட்ட நிர்வாகம் மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
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