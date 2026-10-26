/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/இடியும் நிலையில் வணிக வளாகம்
ADDED : அக் 21, 2026 05:15 PM
அ நிறம் | அளவு
காரியாபட்டி: காரியாபட்டியில் வணிக வளாகக் கட்டடம் பராமரிப்பின்றி சிதிலமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதால் வியாபாரிகள் புதிய வணிக வளாகம் கட்ட எதிர்பார்க்கின்றனர்.
காரியாபட்டியில் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் வணிக வளாகம் கட்டப்பட்டது. போதிய பராமரிப்பு இல்லாததால் கட்டடத்தின் உறுதித்தன்மை கேள்விக்குறியாக உள்ளது. அங்கு வியாபாரம் செய்வோர், மக்களின் பாதுகாப்பு குறித்த அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதிகாரிகள் கட்டடத்தின் நிலையை நேரில் ஆய்வு செய்து, ஆபத்தான பகுதிகளைப் பாதுகாப்பாக அகற்றுவதுடன், அதே இடத்தில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய வணிக வளாகம் கட்ட வேண்டும் என வியாபாரிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர். புதிய வளாகம் அமைக்கப்பட்டால் வணிக வளர்ச்சிக்கும், உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கும் உதவியாக இருக்கும்.