மக்கள் விரும்பும் கருப்பட்டி மிட்டாய்

UPDATED : அக் 20, 2026 12:42 AM
ADDED : அக் 19, 2026 03:00 PM
சாத்துார்: சாத்துார், சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இன்றும் மக்கள் விரும்பி சாப்பிடும் உணவாக கருப்பட்டி மிட்டாய் உள்ளது.
கருப்பட்டி பாகு காய்ச்சி பக்குவமாக அரிசி மாவில் கலந்து, கொதிக்கும் எண்ணெய்யில் மாவை இட்டு சுருள் சுருளாக பின்னப்படும் கருப்பட்டி மிட்டாய் முறுமுறுவென சுவையுடன் இருக்கும்.
கருப்பட்டியில் பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள் உள்ளன. இதில் உள்ள பல்வேறு ஊட்ட சத்துக்களால் உடல் வலிமை பெறுவதாக கடைக்காரர்கள் கூறுகின்றனர்.
கிராமப்புறங்களில் இன்றளவும் விவசாய பணிகள் செய்யும் விவசாயிகளிடம் கருப்பட்டி மிட்டாய்களை கூடைகளில் வைத்து விற்பனை செய்தும் வருகின்றனர்.
ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை, தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற திருவிழாவின் போது கிராம மக்களும் நகர் பகுதி மக்களும் கருப்பட்டி மிட்டாய்களை வாங்கிச் சென்று உண்டு மகிழ்கின்றனர்.
பழமை மாறாமல் தயாரித்து விற்கப்படும் கருப்பட்டி மிட்டாய்களை சாத்துார் மற்றும் சுற்றுப்பகுதி மக்கள் அதிகளவில் வாங்குகின்றனர். இதனால் இன்றளவும் கிராக்கி மிகுந்த மிட்டாயாக உள்ளது.