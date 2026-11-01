/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/உடையும் நிலையில் பரளச்சி ரோடு
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 11:28 PM
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திருச்சுழி:
திருச்சுழி பரளச்சியில் அம்பேத்கர் நகர் வழியாக பரளச்சி செல்லும் ரோடு பள்ளமாக இருந்தது. போக்குவரத்து இடைஞ்சலாகவும், டூவீலர்களில் செல்ல முடியாமல் இப்பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டனர். ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு, ரோடு புதியதாக அமைக்கப்பட்டது. இதில் அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் உள்ள ரோட்டின் கீழ் பகுதியில் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த பகுதியில் வாகனங்கள் சென்றால் ரோடு உடைந்து விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. மழைக்காலம் துவங்கிய நிலையில், தொடர் மழையில் ரோட்டின் கீழ் பகுதி மேலும் அரிப்பு ஏற்படும். தரமற்ற ரோடு பணியால் ரோடு அமைத்த சில மாதங்களுக்குள்ளேயே ரோடு சேதம் அடைந்த நிலையில் உள்ளது. ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் ரோட்டை உடனடியாக சரி செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.