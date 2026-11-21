அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இரவு காவலர், துாய்மை பணியாளர்கள்: பணியிடங்கள் நிரப்புவது அவசியம்
அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இரவு காவலர், துாய்மை பணியாளர்கள்: பணியிடங்கள் நிரப்புவது அவசியம்
UPDATED : நவ 21, 2026 08:25 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:22 PM
விருதுநகர்: அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பல ஆண்டுகளாக இரவு காவலர், துாய்மை பணியாளர் பணியிடங்கள் நிரந்தரமாக நிரப்பப்படவில்லை. இப்பணியிடங்கள் இல்லாததால் வளாகத்தின் பாதுகாப்பு, துாய்மை கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது.
நகர்ப்புற, ஆரம்ப, துணை சுகாதார நிலையங்கள் அனைத்து பகுதிகளிலும் செயல்படுகிறது. இவற்றில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் பெரும்பாலும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் இருந்து நீண்ட துாரத்தில் உள்ளது.
ஒவ்வொரு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கும் ஒரு இரவு காவலர், துாய்மை பணியாளர் பணியிடங்கள் நிரந்தரமாக நியமிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் எந்த ஒரு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் இரவு காவலர், துாய்மை பணியாளர் பணியிடங்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகியும் நிரந்தரமாக நியமிக்கப்படவில்லை.
இவற்றில் பணிபுரிந்த நிரந்தர பணியாளர்களும் தற்போது மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றப்பட்டனர். இதனால் இரவு நேரத்தில் தனியாக பணிபுரியும் செவிலியர், மருத்துவ பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது.
ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள் அமைக்கப்படும். மருத்துவத்துறையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதியை தமிழக அரசு அளித்தது. எனவே அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இரவு காவலர், துாய்மை பணியாளர் பணியிடங்களை நிரந்தரமாக நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.