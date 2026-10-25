தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உரம் இல்லை விவசாயிகள் அதிருப்தி
தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உரம் இல்லை விவசாயிகள் அதிருப்தி
ADDED : செப் 29, 2026 04:31 PM
சிவகாசி, செப். 30-
சிவகாசி பகுதியில் உள்ள தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் உரம் வராததாலும், ஒரு சில சங்கங்களில் உரம் பற்றாக்குறையாக இருப்பதாலும் விவசாயிகள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
சிவகாசி பகுதியில் தற்போது மக்காச்சோளம், பருத்தி சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பயிர்களுக்கு தேவையான உரங்கள் தட்டுப்பாடாக உள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 119 தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் உள்ளது. இவற்றில் பெரும்பான்மையான கூட்டுறவு சங்கங்களில் யூரியா இருப்பு இல்லை. சிவகாசி அருகே புதுக்கோட்டையில் உள்ள தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கத்தில் இதுவரையிலும் உரம் வரவில்லை. இதனால் இப்பகுதியில் மக்காச்சோளம், பருத்தி சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் உரம் இல்லாமல் கவலையில் உள்ளனர். செவலுார் உள்ளிட்ட ஒரு சில கூட்டுறவு சங்கங்களில் உரம் பற்றாக்குறையாக உள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து
தனியார் உரக்கடைகளில் யூரியா வாங்க சென்றால் இணை உரங்களை வாங்க கட்டாயப்படுத்துகின்றனர். கூட்டுறவு சங்கங்களில் உரம் இல்லாதது குறித்து புகார் அளித்தால் அனைத்து சங்கங்களுக்கும் உரம் அனுப்பி விட்டதாக கூறுகின்றனர்.
எனது அனைத்து தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களிலும் தேவையான உரம் இருப்பு வைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.