அரசு மருத்துவமனைகளில் ‛இட்லி' இல்லை: அரிசி பற்றாக்குறை எதிரொலி
அரசு மருத்துவமனைகளில் ‛இட்லி' இல்லை: அரிசி பற்றாக்குறை எதிரொலி
UPDATED : நவ 19, 2026 11:57 PM
ADDED : நவ 19, 2026 06:30 PM
விருதுநகர்: அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு ‛அரிசி' குறைவாக வழங்கப்படுவதால் உள்நோயாளிகளுக்கு காலை, மாலை வழங்கிய இட்லி நிறுத்தப்பட்டது. அதற்கு பதில் ‛உப்புமா' போன்ற உணவுகள் வழங்கப்படுகிறது.
அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைகள், மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனைகள், தாலுகா அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு உள்நோயாளிகளாக இருப்பவர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு சமையல் கூடத்தில் தயார் செய்து பணியாளர்கள் மூலம் வார்டுகளுக்கு கொண்டு சென்று கொடுக்கப்படுகிறது.
இதற்காக ‛அரிசி' ஒவ்வொரு அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தில் இருந்து கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் தமிழகம் முழுவதும் ‛அரிசி' விலை முன்பு இருந்ததை விட பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
இந்த விலை ஏற்றத்தால் நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் தேவையான அரிசியை வெளி சந்தையில் விவசாயிகளிடம் இருந்து பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு தேவைக்கு தகுந்தவாறு அரிசியை வழங்காமல் குறைந்த அளவு வழங்கி வருகிறது.
அரிசி பற்றாக்குறையை சமாளிக்க முடியாமல் மருத்துவமனை நிர்வாகங்கள் தற்போது உள்நோயாளிகளுக்கு காலை, மாலை இட்லி வழங்குவதை நிறுத்தி ‛உப்புமா' போன்ற உணவுகளை வழங்கி வருகின்றனர். மதியம் ஒரு வேளை சாப்பாடு வழங்கப்படுகிறது.
நீரிழிவு நோய்களுக்கு சுழற்சி முறை உணவு வழங்குவதிலும் சிக்கல் உருவாகியுள்ளது. இப்பிரச்னை குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகங்கள் அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் வழியாக தமிழக அரசுக்கு தெரியப்படுத்தியும் இப்பிரச்னையை சரிசெய்ய நடவடிக்கைகள் இல்லை.