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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கால கல்மண்டபங்களை ﻿ கவனிப்பாரில்லை: கண்டுகொள்ளாத அரசுத்துறைகளால் பாழாகிறது

மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கால கல்மண்டபங்களை ﻿ கவனிப்பாரில்லை: கண்டுகொள்ளாத அரசுத்துறைகளால் பாழாகிறது

மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கால கல்மண்டபங்களை ﻿ கவனிப்பாரில்லை: கண்டுகொள்ளாத அரசுத்துறைகளால் பாழாகிறது

ADDED : ஆக 02, 2026 01:16 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:16 AM

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மதுரையை ஆண்ட மன்னர் திருமலை நாயக்கர் காலத்தில் மதுரையில் இருந்து குற்றாலம் வரை பல்வேறு இடங்களில் கலை வேலைப்பாடுகள் கொண்ட கல் மண்டபங்கள் கட்டப்பட்டிருந்தது. அக்காலத்தில் நடந்து செல்பவர்கள் இளைப்பாற பேருதவியாக கல் மண்டபங்கள் விளங்கியது.

மேலும் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆண்டாள், குற்றாலநாதர் கோயில்களில் உச்சிக்கால பூஜை முடிந்த பிறகு மதிய உணவு அருந்துவதை மன்னர் திருமலை நாயக்கர் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார் என்றும், அதனால் அவர் மதுரையில் இருக்கும் போது இக்கோயில்களில் உச்சிக்கால பூஜை துவங்கும் போது வழிநெடுக உள்ள கல்மண்டபங்களில் மணியோசை ஒலிக்கச் செய்து அதன்மூலம் கோயில்களில் பூஜை துவங்கியதை அறிந்து கொண்டார் என வரலாற்று துறை பேராசிரியர்கள் கூறுகின்றனர்.

இந்நிலையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் இருந்து மதுரை செல்லும் ரோட்டில் பட்டத்தரசி அம்மன் கோயில், இந்திரா நகர், பூவாணி விலக்கு உட்பட வழி நெடுக மதுரை வரையிலும், குற்றாலம் செல்லும் ரோட்டில் மடவார்வளாகம், பெரியகுளம் கண்மாய், வன்னியம்பட்டி, படிக்காசு வைத்தான்பட்டி, ராஜபாளையம் பஞ்சு மார்கெட் வரை பல கல் மண்டபங்கள் உள்ளது.

மிகச் சிறந்த கட்டட அமைப்பு, கலைநயம் மிக்க கல் தூண்கள், கொளுத்தும் வெயிலிலும் குளுமை தரும் தரை தளம் போன்றவை இன்றும் டூவீலரில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஓய்வெடுக்கும் இடமாக விளங்குகிறது.

இந்நிலையில் மதுரையில் இருந்து குற்றாலம் வரை உள்ள ஏராளமான கல் மண்டபங்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படாமல், சிதைந்து வருகிறது. பல கல் மண்டபங்களை தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்து வணிக இடமாக மாற்றி உள்ளனர்.

இந்த கல் மண்டபங்கள் தங்கள் சொத்து தான் என உரிமை கொண்டாட அறநிலையத்துறையோ, வருவாய் துறையோ, பொதுப்பணி துறையோ, தொல்லியல் துறையோ அக்கறை காட்டாமல் அலட்சியமாக இருப்பதால், இதனை எதிர்காலத்தில் தனி நபர்கள் பட்டா போட்டு தங்கள் சொந்த இடமாக உருவாக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது.

இதனை தடுத்து நிறுத்தி தொல்லியல் துறை நிர்வாக கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து சேதமடைந்த கல் மண்டபங்களை சீரமைத்து பாதுகாக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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