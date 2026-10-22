வேலை நேரத்தில் இல்லை வெற்றி பயண பஸ்கள்: மம்சாபுரம் மக்கள் அவதி
வேலை நேரத்தில் இல்லை வெற்றி பயண பஸ்கள்: மம்சாபுரம் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 16, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:36 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மம்சாபுரத்தில் இருந்து காலையில் வேலை நேரத்தில் போதிய அளவிற்கு வெற்றிப் பயண பஸ்கள் இல்லாததால் ஆட்டோக்களில் கட்டணம் கொடுத்து பெண்கள் பயணித்து வருகின்றனர்.
பேரூராட்சி பகுதியான மம்சாபுரத்தில் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இதில் அரசு, தனியார் ஊழியர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், விவசாயிகள், சுய தொழில் செய்வோர் என ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் தினமும் காலையில்
தங்கள் ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு சிவகாசி, சாத்துார், விருதுநகர், மதுரை போன்ற வெளியூர்களுக்கு அதிகளவில் பயணித்து வருகின்றனர்.
ஆனால் காலை 7:00 மணி முதல் 9:30 மணி வரை போதிய அளவிற்கு வெற்றிப் பயண பஸ்கள் இல்லாததால் ஆட்டோக்களில் அதிக கட்டணம் கொடுத்து பயணித்து வருகின்றனர்.
எனவே காலையில் வேலை நேரத்தில் மம்சாபுரத்தில் இருந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ராஜபாளையத்திற்கு குறைந்த பட்சம் 15 நிமிடத்திற்கு ஒரு வெற்றிப் பயண பஸ் இயக்க தொகுதி எம்.எல்.ஏ., நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.