தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கியும் கண்காணிப்பு இல்லை: அச்சத்துடன் அலை மோதும் மக்கள் கூட்டம்
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கியும் கண்காணிப்பு இல்லை: அச்சத்துடன் அலை மோதும் மக்கள் கூட்டம்
UPDATED : நவ 01, 2026 07:46 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வருவதால் முக்கிய வீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. ஆனால் அதற்கான கண்காணிப்பு பணிகள் இதுவரை செய்யப்படவில்லை.
மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் 6 நாட்களே இருப்பதால் புறநகர், ஊரகப்பகுதிகளில் இருந்து தினசரி மக்கள் கூட்டம் நகரங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. வீடுகளுக்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள், புத்தாடைகள் வாங்குவதற்காக பெண்கள், குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு பெரியவர்கள் நகரின் முக்கிய வீதிகளுக்கு வருகின்றனர்.
இதனால் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் திருட்டு நடப்பதை தடுப்பதற்காக கண்காணிப்பு பணிகள் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் இதுவரை போலீசார் அதற்கான பணிகளை செய்யாமல் உள்ளனர். மேலும் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் கூட்டம் அலைமோதும் நேரங்களில் கூட கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை.
மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக உள்ள நேரங்களை பயன்படுத்தி நடக்கும் திருட்டு சம்பவங்கள் சர்வ சாதரணமாக நடக்கிறது. பண்டிகைக்கு பொருட்கள், புத்தாடைகள் வாங்க வந்தவர்கள் திருட்டு அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர். எனவே பண்டிகை முடியும் வரை நகரின் முக்கிய வீதிகளில் தேவையான கண்காணிப்பு பணிகளை போலீசார் ஈடுபட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.