அறிவிப்போடு நிற்குது காலியிடங்கள், பணியிட மாறுதலும் நடக்கல: தவிப்பில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்
அறிவிப்போடு நிற்குது காலியிடங்கள், பணியிட மாறுதலும் நடக்கல: தவிப்பில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:57 PM
விருதுநகர்: தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் 3000 உடற்கல்வி ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என த.வெ.க., அரசு அறிவித்த நிலையில், இது அறிவிப்போடு நிற்கிறது. பணியிடமாறுதல் நடத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பும் அப்படியே உள்ளது. பணியிட மாறுதலை விரைவில் நடத்தி, பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் சங்க மாநிலத் துணைத் தலைவர் பிச்சை தெரிவித்தார்.
மேலும் அவர் கூறியதாவது: அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் 3 ஆயிரம் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என த.வெ.க., அரசு அறிவித்தது. இது மாணவர்கள், சக உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் தற்போது இந்த அறிவிப்பு வெறும் அறிவிப்பாக மட்டுமே உள்ளது. அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் இல்லை.
பணியிட மாறுதல் கவுன்சிலிங் நடத்தப்படும் என்றனர். அதுவும் நடத்தப்படவில்லை. விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்த அறிவித்தாலும், நிதி தராமல் தாமதிக்கப்படுகிறது. அடுத்தாண்டு மார்ச்சில் நிதி வரும் என நடத்த அறிவுறுத்துகின்றனர். இதனால் பல மாவட்டங்களில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் தங்கள் சொந்த பணத்தை போட்டு நடத்தவும் செய்கின்றனர். மாநில போட்டிகளுக்கு முன்பே நிதி ஒதுக்க முன்வர வேண்டும்.
உடற்கல்வி புத்தகங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் ஒரு நகல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லா மாணவர்களுக்கும் கொடுத்தால், அவர்களுக்கும் விளையாட்டின் மீது ஆர்வம் ஏற்படும், என்றார்.