/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/வடகிழக்கு பருவமழை ஆய்வுக்கூட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:25 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழைக்கான பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் அமைச்சர்கள் கீர்த்தனா, ஜெகதீஸ்வரி தலைமையில் கலெக்டர் ஷரண்யா அறி முன்னிலையில் நடந்தது.
இதில் பருவமழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை பணிகள், பள்ளி வளாகங்களில் மழை நீர் தேங்குவதை தடுத்தல், கட்டடங்கள், சுற்றுச்சுவர்கள் உறுதித்தன்மையை ஆய்வு செய்தல், நோய்பரவல் கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து கூட்டம் நடந்தது.
இக்கூட்டத்தில் எஸ்.பி., கவுதம் கோயல், டி.ஆர்.ஓ., ஆனந்தி, ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர் வானதி, சிவகாசி சப் கலெக்டர் முகமது இர்பான், கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் சோமசுந்தர சீனிவாசன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.